Rút ngắn thời gian làm việc của Đại hội XIV

  • Thứ tư, 21/1/2026 19:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 21/1, tại phiên thảo luận ở hội trường, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã quyết nghị rút ngắn 1,5 ngày trong kế hoạch làm việc của Đại hội.

Theo đó, trong buổi họp báo trước Đại hội, thông tin tới báo chí về nội dung chương trình Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết, Đại hội XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026.

Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra Đại hội, với tính chất nỗ lực hành động cao nhất, làm việc rất khoa học, trách nhiệm, rất nhiều nội dung đã được Đại hội đã hoàn thành sớm. Chính vì thế, tại phiên làm việc chiều 21/1, Đại hội đã bỏ phiếu thông qua chương trình Đại hội điều chỉnh, rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến ban đầu.

Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 23/1.

https://nhandan.vn/rut-ngan-thoi-gian-lam-viec-cua-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiv-cua-dang-post938319.html

Báo Nhân dân

đại hội XIV Trần Cẩm Tú Phiên làm việc

