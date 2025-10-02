Hojlund rực sáng ở Champions League

Rạng sáng 2/10, Rasmus Hojlund lập cú đúp trong trận thắng 2-1 của Napoli trước Sporting ở vòng phân hạng Champions League.

Hojlund tỏa sáng.

Phút 36 trận đấu trên sân Diego Armando Maradona, Kevin De Bruyne châm ngòi cho một đợt phản công của đội chủ nhà. Cựu tiền vệ Man City dốc bóng qua vạch giữa sân, trước khi chọc khe để Rasmus Hojlund thoát xuống, tung cú dứt điểm lạnh lùng, hạ gục thủ môn.

Đến phút 81, khi tỷ số đang là 1-1, Hojlund tiếp tục tỏa sáng với pha không chiến dũng mãnh. Người kiến tạo lại là De Bruyne. Hojlund ghi bàn trở lại sau 3 trận tịt ngòi, đồng thời cũng là pha lập công thứ 3 của anh kể từ khi đầu quân cho Napoli.

Trong cả hai tình huống ghi bàn, Tiền đạo trẻ người Đan Mạch cho thấy khả năng tranh chấp ấn tay đôi tượng với hậu vệ bên phía Sporting. Khả năng dứt điểm của cựu cầu thủ MU cũng được cải thiện đáng kể.

Với De Bruyne, anh cũng "mở tài khoản kiến tạo" trong màu áo Napoli. Trước đó, tiền vệ người Bỉ đã ghi 3 bàn.

Goncalo Inacio, trung vệ hàng đầu của Sporting, bất lực trong pha tranh chấp với Hojlund.

Napoli xứng đáng có 3 điểm khi đã làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian. Đại diện Serie A suýt bước vào giờ nghỉ giữa giờ với cách biệt 2 bàn. Phút 40, Matteo Politano cứa lòng kỹ thuật, khiến thủ môn Rui Silva phải vất vả cứu thua.

Sang hiệp hai, Napoli chơi lấn lướt nhưng bất ngờ nhận bàn thua bởi sai lầm cá nhân. Phút 61, pha phạm lỗi của Politano dẫn đến quả phạt đền. Từ cự ly 11 m, Luis Suarez dễ dàng đánh lừa thủ môn, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Dù vậy, chừng đó là không đủ để giúp nhà vô địch Bồ Đào Nha giành điểm trên đất khách.