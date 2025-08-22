Hojlund ra điều kiện để rời MU

Tiền đạo 22 tuổi sẵn sàng rời Old Trafford nhưng chỉ gia nhập CLB nào chắc chắn mua đứt anh vào hè năm tới.

Hojlund bị MU thanh lý.

Theo Daily Mail, Hojlund tuyên bố sẽ chỉ rời Manchester United nếu có một đội bóng mua đứt hoặc mượn anh kèm điều khoản mua bắt buộc, thay vì chỉ là tùy chọn. Chân sút người Đan Mạch muốn được đảm bảo tương lai lâu dài ở đội bóng mới.

Ở vòng 1 Premier League, Hojlund bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu dù không chấn thương. Tuy nhiên, anh vẫn có mặt tại Old Trafford để theo dõi MU thi đấu với Arsenal. Ý định của Hojlund là ở lại để cạnh tranh vị trí với Benjamin Sesko. Trong khi đó, ban lãnh đạo MU lại muốn bán anh để dọn đường đón tân binh ở hàng tiền vệ.

Trước đó, AC Milan là CLB theo đuổi Hojlund sát sao nhất. Tuy nhiên, thương vụ không thể diễn ra, do đề nghị "Rossoneri" gửi đến Hojlund không có điều khoản mua đứt bắt buộc. Sau khi từ bỏ cầu thủ sinh năm 2003, đội chủ sân San Siro chuyển hướng sang Victor Boniface và lập tức đạt thỏa thuận với Leverkusen về thương vụ cho mượn, kèm tùy chọn mua đứt theo thành tích.

Trở lại với Hojlund, cựu cầu thủ Atalanta trải qua một mùa giải 2024/25 tệ hại với chỉ 4 bàn thắng tại Premier League, con số quá ít ỏi so với kỳ vọng từ HLV Ruben Amorim. Chân sút trị giá 75 triệu euro này liên tục bị giới chuyên môn và người hâm mộ hoài nghi về khả năng chạy chỗ, dứt điểm. Điểm mạnh hiếm hoi của Hojlund là tinh thần chuyên nghiệp, không ngại lùi sâu hỗ trợ phòng ngự.