Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết TW 2 khóa XIV

  • Thứ hai, 13/4/2026 09:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Nhà Quốc hội và kết hợp trực tuyến tới 36.323 điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn...

Nghi quyet Trung uong 2 anh 1

Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Sáng 13/4, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự Hội nghị có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (dự tại điểm cầu Tây Ninh), nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Nghi quyet Trung uong 2 anh 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, lãnh đạo các phòng, ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp cấp xã.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết hợp trực tuyến tới 36.323 điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc với gần 2,2 triệu đại biểu tham dự tại các điểm cầu.

Hội nghị được truyền hình trực tiếp trên các Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, phát sóng trên các nền tảng số và 34/34 tỉnh, thành phố tiếp sóng phục vụ cán bộ và nhân dân theo dõi.

Nghi quyet Trung uong 2 anh 3

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giới thiệu Chuyên đề "Quy định thi hành Điều lệ Đảng". Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Theo chương trình, tại Hội nghị, các đại biểu nghe các chuyên đề: "Quy định về thi hành Điều lệ Đảng," "Nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng", "Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng," "Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới," "Kết luận Hội nghị Trung ương hai về phát triển kinh tế-xã hội, tài chính, đầu tư công, vay và trả nợ công giai đoạn 5 năm 2026-2030."

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Diệp Trương/Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

