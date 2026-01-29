Hồi ký 'Sinh năm 1972' phát hành quốc tế trên Amazon

Sau khi đoạt Giải thưởng Sách quốc gia 2024 và được bạn đọc trong nước đón nhận, cuốn sách "Sinh năm 1972 - Khát vọng sống của kẻ đi ngược chiều" của tác giả Nguyễn Cảnh Bình mới đây đã chính thức phát hành phiên bản tiếng Anh trên nền tảng thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon.

Sách "Sinh năm 1972" bản tiếng Anh vừa ra mắt bạn đọc quốc tế.

Khát vọng Việt trong ngôn ngữ toàn cầu

Sinh năm 1972 - Khát vọng sống của kẻ đi ngược chiều là cuốn hồi ký của ông Nguyễn Cảnh Bình (sinh năm 1972, quê Nghệ An), được biết đến là nhà sáng lập và Chủ tịch Alpha Books - một trong những đơn vị xuất bản tư nhân có ảnh hưởng trong lĩnh vực sách tri thức, kinh tế, quản trị tại Việt Nam. Cuốn sách đã được vinh danh tại Giải thưởng Sách quốc gia 2024, không chỉ thu hút giới làm xuất bản, kinh doanh mà còn chạm tới nhiều độc giả quan tâm đến lịch sử cũng như đời sống xã hội đương đại.

Phiên bản tiếng Anh của cuốn sách mang tên Born in 1972 - Lust for Life of the Contrarian vừa được phát hành chính thức trên Amazon. Nội dung cuốn hồi ký không chỉ dừng ở câu chuyện cá nhân mà mở rộng thành bức tranh về một thế hệ sinh ra trong thời kỳ chiến tranh, lớn lên trong bao cấp và trưởng thành trong đổi mới và hội nhập. Qua bảy chương sách, tác giả lần lượt tái hiện những giai đoạn quan trọng của đời mình, từ cảm giác bế tắc khi nhận ra đại học không phải là “lối thoát duy nhất”, đến bước ngoặt lập nghiệp với Alpha Books và khát vọng kiến tạo giá trị dài lâu cho xã hội.

Xen kẽ trong đó là ký ức về gia đình, về những áp lực tinh thần, những giai đoạn khủng hoảng cá nhân và nghề nghiệp - những điều thường ít được nói đến trong các câu chuyện thành công. Những đoạn viết về cảm giác cô đơn, mất phương hướng, hay những đêm dài tìm kiếm sự an ủi trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn hay Pink Floyd tạo nên một tầng cảm xúc sâu, giúp cuốn sách vượt ra khỏi khuôn khổ một bản tự thuật nghề nghiệp.

Xuất bản quốc tế hồi ký của một doanh nhân Việt Nam góp phần khẳng định khả năng hội nhập của sách Việt vào hệ sinh thái tri thức toàn cầu.

Nhận xét về cuốn sách, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng tác phẩm được viết chân thật, cuốn hút, phản ánh rõ những trăn trở của thế hệ 7X - những người mong muốn được là chính mình và đóng góp cho sự đổi thay của đất nước, không chỉ dừng lại ở mục tiêu mưu sinh.

Chiến lược đưa sách Việt ra thế giới

Từ góc độ xuất bản, sự xuất hiện của "Born in 1972" trên Amazon cho thấy những chuyển động cụ thể của ngành sách Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và xu hướng hợp tác xuất bản. Amazon hiện là nền tảng thương mại điện tử và phân phối sách lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là không gian cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi các sản phẩm phải đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về nội dung, biên tập, bản quyền và hình thức.

Theo ông Nguyễn Cảnh Bình, việc đưa sách Việt ra thị trường quốc tế không chỉ đơn thuần là thương mại mà còn là xây dựng "thương hiệu quốc gia" và "di sản cá nhân". Các câu chuyện về kinh nghiệm sống, khởi nghiệp và quản trị, khi được chuyển tải bằng ngôn ngữ quốc tế có thể trở thành nguồn tham khảo cho độc giả ngoài Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu những trải nghiệm mang tính đặc thù của bối cảnh Việt Nam.

Đồng thời, các tác giả Việt là doanh nhân, trí thức, nhà quản lý... có thêm một kênh để chia sẻ triết lý sống và kinh doanh, truyền cảm hứng, tạo dựng thương hiệu bền vững thông qua con đường tri thức và văn hóa đọc.

Theo đại diện Alpha Books, đây cũng là “phát súng đầu tiên” trong kế hoạch đưa 100 đầu sách của doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam lên Amazon vào năm 2026. Mục tiêu này được xây dựng trên ba trụ cột gồm: Hỗ trợ tác giả chấp bút, biên tập, chuyển ngữ theo tiêu chuẩn xuất bản quốc tế; Số hóa đa nền tảng (sách điện tử, sách nói, podcast, khóa học...); Phân phối toàn cầu.