Lần đầu công bố bộ tranh Kiều của một trong tứ trụ hội họa Việt

Ấn bản "Kim Vân Kiều" mới có sự kết hợp "Kim Vân Kiều" do học giả Nguyễn Văn Vĩnh dịch, chú giải ra quốc ngữ, cùng bộ tranh Kiều chưa từng công bố của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm.

Nhân dịp kỷ niệm 260 năm ngày sinh đại thi hào Nguyễn Du, Danh nhân Văn hóa Thế giới (1765-1820), ấn bản đặc biệt Kim Vân Kiều vừa được giới thiệu tới bạn đọc.

Ấn bản Kim Vân Kiều của Nhã Nam đồng thời có sự kết hợp Kim Vân Kiều do học giả Nguyễn Văn Vĩnh dịch và chú giải ra quốc ngữ, kèm minh họa nhân vật theo bản in năm 1923, cùng bộ tranh Kiều chưa từng công bố của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm.

Ấn bản Kim Vân Kiều. Ảnh: Nhã Nam.

Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) là nhà báo, nhà văn, dịch giả, học giả có đóng góp lớn, quan trọng đối với đời sống văn chương, báo chí, học thuật Việt Nam đầu thế kỷ XX. Trong sự nghiệp đồ sộ của mình, ông dành nhiều tâm huyết cho Truyện Kiều, coi đây là một tác phẩm tinh túy cần được phổ biến rộng rãi trong xã hội hiện đại.

Nguyễn Văn Vĩnh đã phiên âm, ấn hành Kim Vân Kiều chữ quốc ngữ ở Hiệu Ích Ký năm 1913. Trong lời tựa Kim Vân Kiều bản tái bản năm 1915, Nguyễn Văn Vĩnh nhấn mạnh: “Nay chúng tôi dịch truyện này ra chữ quốc ngữ, có ý tra cứu các bản từ xưa đến giờ, để dịch cho đúng mà lưu lại một cái nền văn chương nước Nam. Các điển tích cùng các câu khó chúng tôi đã chua ra, để ai ai cũng hiểu những câu sâu sắc trong truyện Kiều; để mà biết thực giá một cái hương hỏa quý của người đời trước để lại cho; để mà ngâm câu truyện biết nghĩa lý, thì lòng người mới biết động.”

Bản dịch và chú giải Kim Vân Kiều của Nguyễn Văn Vĩnh, qua nhiều năm, được in phổ biến, được yêu thích bởi lối phiên âm sáng rõ, cùng hệ thống chú giải uyên bác nhưng tiết chế, giúp độc giả quốc ngữ cảm nhận đúng tài năng, nghệ thuật thơ của Nguyễn Du.

Theo GS Trần Đình Sử, Kim Vân Kiều do Nguyễn Văn Vĩnh dịch ra quốc ngữ là một trong những bản Kiều sớm và quan trọng, giúp bạn đọc hôm nay hiểu rõ hơn tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam, cũng như vai trò của các trí thức buổi giao thời trong việc phổ biến chữ quốc ngữ, kiến tạo tinh thần yêu chuộng vốn cổ văn học, ngôn ngữ nước nhà.

Ấn phẩm cũng có sự góp mặt của bộ tranh Kiều gồm 26 bức chưa từng công bố của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm (1922-2016). Là một trong bộ tứ thứ hai của mỹ thuật Việt Nam hiện đại (Sáng, Nghiêm, Liên, Phái), danh họa Nguyễn Tư Nghiêm đã dành nhiều năm sáng tác tranh Kiều, xem đây như một không gian để đối thoại giữa truyền thống nghệ thuật, tinh thần hiện đại và ngôn ngữ tạo hình đậm cá tính cá nhân, từ đó mang đến cho công chúng cách “đọc Kiều bằng hình ảnh” đầy sáng tạo và độc đáo.

Một bức tranh của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm trong ấn bản mới. Ảnh: Nhã Nam.

Ông Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - nhận định tranh của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm là tiếng nói của người Việt, của người làng Việt, của người quê xứ Nghệ, của đại thi hào Nguyễn Du. "Tiếng lòng của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm cũng ẩn náu trong tiếng lòng của Nguyễn Du nói về thân phận của người Việt, của người đàn bà Việt, của thân phận người đàn bà Việt", ông cho biết.

Ấn bản đặc biệt Kim Vân Kiều được Nhã Nam phát hành giới hạn 999 bản deluxe, trên giấy mỹ thuật định lượng 120 gsm, bìa cứng bồi giấy Buckram Wibalin, kèm jacket bìa in UV và ép kim, đựng trong hộp carton Hàn Quốc nhập khẩu, bụng sách được phủ nhũ vàng. Tất cả các ấn bản đều đóng triện Nhã Nam, được đánh số từ 1 đến 999.

Nhân dịp này, Nhã Nam cũng phát hành tiểu thuyết chương hồi Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Tử (Thanh Tâm Tài Nhân) do dịch giả Tô Nam Nguyễn Đình Diệm thực hiện với định dạng bìa cứng có bìa áo.