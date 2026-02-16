Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hội đồng Hòa bình cam kết hơn 5 tỷ USD viện trợ Gaza

  • Thứ hai, 16/2/2026 17:03 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 15/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo các quốc gia thành viên của Hội đồng Hòa bình đã cam kết hơn 5 tỷ USD cho các nỗ lực nhân đạo và tái thiết tại Gaza.

Đống đổ nát sau các đợt không kích của Israel xuống thành phố Gaza ngày 31/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN.

Cam kết chính thức sẽ được công bố tại cuộc họp ngày 19/2 tới tại thủ đô Washington D.C.

Theo tuyên bố của Tổng thống Trump trên mạng Truth Social, bên cạnh khoản đóng góp tài chính, các nước sẽ “cam kết triển khai hàng nghìn nhân sự” cho Lực lượng Ổn định quốc tế và lực lượng cảnh sát địa phương nhằm duy trì an ninh tại Gaza. Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh “phong trào Hamas phải giữ vững cam kết về việc giải giáp hoàn toàn và ngay lập tức”.

Theo Tổng thống Trump, Hội đồng Hòa bình được hình thành với mục tiêu chấm dứt vĩnh viễn xung đột tại Gaza. Ông cho biết kế hoạch công bố vào tháng 10 năm ngoái đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua, sau đó Mỹ đã xúc tiến viện trợ nhân đạo với tốc độ kỷ lục cũng như bảo đảm việc trả tự do cho tất cả con tin còn sống và đã thiệt mạng.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại các thành viên sáng lập Hội đồng Hòa bình đã tham dự cuộc họp tại Davos (Thụy Sĩ) hồi tháng trước để chính thức ra mắt tổ chức và trình bày tầm nhìn dài hạn hướng tới hòa bình rộng lớn hơn. Tổng thống Trump cho biết cơ chế này sẽ hoạt động phối hợp với Liên hợp quốc.

Có gì trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình?

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công bố kế hoạch tái thiết Dải Gaza trị giá hàng tỷ đô la và kế hoạch thành lập lực lượng ổn định do Liên Hợp Quốc ủy quyền ở vùng lãnh thổ Palestine này tại cuộc họp chính thức đầu tiên của Hội đồng Hòa bình vào tuần tới.

16:06 13/2/2026

TT Trump sắp công bố quỹ tái thiết tỷ USD cho Gaza

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến công bố kế hoạch tái thiết Dải Gaza trị giá hàng tỷ USD và việc triển khai lực lượng ổn định quốc tế tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình vào tuần tới.

08:38 13/2/2026

Thủ tướng Campuchia khẳng định tham gia 'Hội đồng Hòa bình'

Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết nước này sẽ tham gia "Hội đồng Hòa bình" theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

08:42 27/1/2026

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

    Website

  • Hội đồng Bảo an LHQ

    Hội đồng Bảo an là một trong 6 cơ quan chính của Liên Hợp Quốc được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trách nhiệm chính của Hội đồng Bảo an là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Các thành viên sẽ nhóm họp bất kỳ khi nào hòa bình bị đe dọa.

    • Thành lập: 1946
    • Thành viên: 15
    • Trụ sở: New York, Mỹ

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Chau A tung bung don Tet, du lich, mua sam bung no hinh anh

Châu Á tưng bừng đón Tết, du lịch, mua sắm bùng nổ

2 giờ trước 16:59 16/2/2026

0

Người dân tại nhiều quốc gia châu Á đang tất bật chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2026, từ mua sắm, trang hoàng nhà cửa đến lên kế hoạch du Xuân, tạo nên bầu không khí rộn ràng khắp cộng đồng khu dân cư.

170 trieu thung dau Iran 'lenh denh tren bien' hinh anh

170 triệu thùng dầu Iran 'lênh đênh trên biển'

3 giờ trước 15:59 16/2/2026

0

Xuất khẩu dầu của Iran đã sụt giảm mạnh vào đầu năm 2026 làm dấy lên những câu hỏi mới về khả năng duy trì “huyết mạch kinh tế” quan trọng nhất của Tehran trong bối cảnh Mỹ nối lại áp lực trừng phạt.

