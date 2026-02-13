Có gì trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình?

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công bố kế hoạch tái thiết Dải Gaza trị giá hàng tỷ đô la và kế hoạch thành lập lực lượng ổn định do Liên Hợp Quốc ủy quyền ở vùng lãnh thổ Palestine này tại cuộc họp chính thức đầu tiên của Hội đồng Hòa bình vào tuần tới.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong buổi công bố hiến chương của Hội đồng Hòa bình tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ). Ảnh: Reuters

Các phái đoàn từ ít nhất 20 quốc gia, bao gồm nhiều nguyên thủ quốc gia, dự kiến sẽ tham dự cuộc họp tại Washington do ông Trump chủ trì vào ngày 19/2, các quan chức Mỹ nói với Reuters.



Theo nguồn tin này, cuộc họp tuần tới sẽ chỉ tập trung vào tình hình Dải Gaza. Trọng tâm của cuộc họp sẽ là thông báo của ông Trump về một quỹ trị giá hàng tỷ đô la cho Dải Gaza, bao gồm cả các khoản đóng góp bằng tiền từ các thành viên hội đồng.

Ngoài ra, Tổng thống Trump sẽ công bố việc một số quốc gia có kế hoạch cung cấp vài nghìn binh sĩ cho lực lượng ổn định, dự kiến sẽ được triển khai tại Dải Gaza trong những tháng tới.

Việc triển khai Lực lượng Ổn định Quốc tế là một phần quan trọng trong giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình Dải Gaza do Tổng thống Trump đề xuất. Trong giai đoạn đầu tiên, một thỏa thuận ngừng bắn đã bắt đầu vào ngày 10/10. Hamas đã thả các con tin, trong khi Israel đã trả tự do cho những người Palestine bị giam giữ.

Mối quan tâm chính hiện nay là giải giáp các chiến binh Hamas, những người vẫn chưa muốn từ bỏ vũ khí. Theo kế hoạch hòa bình của ông Trump, các thành viên Hamas cam kết chung sống hòa bình và giải giáp vũ khí sẽ được ân xá. Những thành viên muốn rời Dải Gaza sẽ được đảm bảo an toàn đến các quốc gia tiếp nhận.

Cuộc họp của Hội đồng Hòa bình cũng sẽ bao gồm các báo cáo chi tiết về công việc của Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza, được thành lập để tiếp quản việc quản lý hoạt động dân sự hàng ngày của Dải Gaza từ Hamas. Ủy ban đã công bố các thành viên và tổ chức cuộc họp đầu tiên vào tháng 1.

Các nội dung khác của cuộc họp bao gồm kế hoạch viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza, và thành lập lực lượng cảnh sát Gaza.

Trước đó, ông Trump đã ký quyết định thành lập Hội đồng Hòa bình tại Davos (Thụy Sĩ) vào ngày 23/1. Việc thành lập hội đồng này đã được một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua như một phần trong kế hoạch hòa bình Dải Gaza của ông Trump.