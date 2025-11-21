Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới sách

Hội chứng Chèn ép Thời gian: 'Căn bệnh' mới của người hiện đại

  • Thứ sáu, 21/11/2025 08:35 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Ta tỉnh dậy mỗi sáng với danh sách việc cần làm kéo dài vô tận, lao vào công việc như một cỗ máy, và bận rộn tới mức chẳng còn khoảng trống nào trong lịch trình.

Đằng sau áp lực này là một hiện tượng mà các nhà nghiên cứu gọi là Hội chứng Chèn ép Thời gian (Time Compression Syndrome). Hội chứng này xảy ra khi con người cam kết quá nhiều việc trong một khoảng thời gian mà bản thân không thể xử lý một cách lành mạnh. Nguy hiểm hơn, xã hội hiện đại coi bận rộn như biểu tượng của nỗ lực và thành công, khiến chúng ta khó nhận ra những tín hiệu kiệt quệ đang âm thầm tích tụ.

Khi sự bận rộn trở thành kẻ thù thầm lặng

Hội chứng này phá vỡ cấu trúc tinh thần và làm giảm chất lượng cuộc sống. Lịch trình dày đặc khiến sự chú ý bị phân mảnh, khả năng tập trung suy giảm, và sự hiện diện trở nên mờ nhạt. Như nhà khoa học đoạt giải Nobel - Herbert A. Simon từng nói: “Sự giàu thông tin tạo ra sự nghèo chú ý”. Điều này có nghĩa là khi mọi khoảnh khắc đều bị chiếm đóng bởi email, tin nhắn, cuộc họp và trách nhiệm, ta dần mất khả năng cảm nhận cuộc sống bằng chiều sâu.

tu giua doi thuong anh 1

Sự giàu thông tin tạo ra sự nghèo chú ý | Ảnh: Pinterest

Áp lực càng tăng khi chúng ta cố gắng hoàn hảo trong mọi vai trò: vừa là nhân viên lý tưởng, vừa là cha mẹ hoàn hảo, vừa là người bạn, đồng nghiệp và hình mẫu truyền cảm hứng. Như nhà nghiên cứu Brené Brown từng nói rằng: Bạn không kiệt sức vì làm quá nhiều việc. Bạn kiệt sức vì cố trở thành quá nhiều con người. Căng thẳng kéo dài khiến cơ thể và tâm trí không có cơ hội tái lập trạng thái cân bằng.

Mất kết nối với bản thân

Điều đáng lo ngại là con người hiện đại không chỉ bận rộn mà còn “nghiện” bận rộn. Sự im lặng khiến ta bất an, sự chậm rãi khiến ta sợ mình bị thua kém, và khi có khoảng trống, ta ngay lập tức lấp đầy nó bằng công việc, trách nhiệm hoặc một mục tiêu mới. Chúng ta quên mất rằng tâm hồn cũng cần thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi.

Trong cuốn sách Tu giữa đời thường, tác giả Pedram Shojai ví cuộc sống hiện đại như một con đường cao tốc không điểm dừng: ta cứ lao đi, tăng tốc, cho đến khi cơ thể báo động và tâm trí gục ngã. Nhưng cuộc đời không cần ta chạy nhanh. Cuộc đời cần ta tỉnh táo, nhận diện điều gì là quan trọng với bản thân và học cách buông bỏ những gì chỉ khiến tâm trí thêm nặng nề.

tu giua doi thuong anh 2

Sách Tu giữa đời thường của tác giả Pedram Shojai | Ảnh: Huỳnh Quỳnh

Và giải pháp để điều trị Hội chứng Chèn ép Thời gian không nằm ở khẩu hiệu ‘sống chậm’, mà ở khả năng chủ động tạo ra những điểm dừng giúp não bộ kịp hồi phục. Đó có thể là vài phút tách khỏi màn hình để giảm quá tải kích thích, là việc giới hạn số cuộc họp nhằm bảo vệ các khoảng thời gian làm việc sâu, hoặc là những khoảng trống cố ý trong lịch trình để tâm trí được thở. Khi những điểm dừng này được duy trì như một thói quen, chúng không chỉ giúp ta lấy lại sự tập trung mà còn ngăn cơ thể rơi vào tình trạng căng thẳng mãn tính.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Đừng trốn chạy quá khứ - hãy tỉnh thức để chữa lành chính mình

Giữa thời đại “đa nhiệm” và guồng quay bận rộn, Osho mang đến một thông điệp giản dị nhưng đầy thức tỉnh: hãy sống chậm lại để nghe được chính mình.

22:27 27/10/2025

Đối phó với căng thẳng - bài học từ 'Thuyết mặc kệ'

Deadline, mạng xã hội, kẹt xe… những điều nhỏ nhặt lại có thể “cướp” đi sự bình yên. Nhưng với “Thuyết mặc kệ họ”, bạn sẽ học cách buông bỏ những “rác thải cảm xúc” và giữ được năng lượng cho điều quan trọng nhất.

19:29 3/9/2025

Căn bệnh khó lường, người trẻ mắc ngày càng nhiều

Áp lực cuộc sống, công việc, căng thẳng tinh thần… đang được dự báo sẽ trở thành nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh lý tâm thần trong tương lai.

20:48 3/10/2025

Lam Anh

tu giữa đời thường Pedram Shojai đối phó căng thẳng nhẹ nhàng mà sống

Đọc tiếp

Giac mo cua tac gia 'Dung bao gio di an mot minh' hinh anh

Giấc mơ của tác giả 'Đừng bao giờ đi ăn một mình'

3 giờ trước 17:50 21/11/2025

0

Năm 10 tuổi, Keith Ferrazzi - tác giả "Đừng bao giờ đi ăn một mình" đã hứa chắc như đinh đóng cột với cha rằng một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành thống đốc bang Pennsylvania rồi sau đó là tổng thống Mỹ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý