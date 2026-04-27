Học viện Nông nghiệp tạm dừng quy định bắt buộc sinh viên tham gia CLB

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra quyết định tạm dừng quy định sinh viên phải tham gia câu lạc bộ ít nhất 2 năm, sau phản ứng của dư luận.

Câu lạc bộ Văn nghệ Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ảnh: Câu lạc bộ Văn nghệ VNUA.

Sáng 27/4, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam ra quyết định về việc tạm dừng áp dụng khoản 3, điều 10 tại quy định về công tác sinh viên.

Cụ thể, khoản 3, điều 10 quy định sinh viên phải đăng ký và tham gia hoạt động ở ít nhất một câu lạc bộ (thuộc hệ thống các câu lạc bộ của học viện), với thời gian tối thiểu 24 tháng trong quá trình học tập tại học viện. Quy định này áp dụng với sinh viên K69 trở đi, tức từ sinh viên năm thứ hai đang học ở trường.

Động thái tạm dừng được đưa ra sau khi hàng loạt sinh viên của trường phản ứng trước quy định mới. Bài đăng trên một số kênh thông tin của trường nhận gần 2.000 lượt tương tác, trong đó đa phần là biểu tượng "phẫn nộ".

Các sinh viên cho rằng quy định này "không hợp lý", bởi không phải em nào cũng muốn hoặc có thể tham gia câu lạc bộ. Bên cạnh đó, việc tham gia hoạt động ngoại khóa hay câu lạc bộ nên dựa trên tinh thần tự nguyện, đam mê và nhu cầu thực tế của mỗi sinh viên. Việc ép buộc dễ dẫn đến tình trạng sinh viên tham gia chỉ để "đối phó" cho đủ thủ tục, gây lãng phí thời gian và làm giảm chất lượng hoạt động của chính các câu lạc bộ.

Ngoài ra, ở một kênh thông tin chính thức của trường, đơn vị này truyền thông rằng việc tham gia câu lạc bộ là một trong những điều kiện bắt buộc để xét tốt nghiệp.

Trả lời Tri Thức - Znews tối 24/4, ông Giang Trung Khoa, Trưởng ban Công tác sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cho biết quy định sinh viên tham gia hoạt động tại các câu lạc bộ của học viện là một nội dung thuộc chủ trương đổi mới đào tạo, nhằm tăng cường phát triển toàn diện cho người học.

Học viện đã đầu tư cơ sở vật chất, hoàn thiện hệ thống 82 câu lạc bộ với nhiều lĩnh vực hoạt động đa dạng (học thuật, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, hoạt động xã hội...), đáp ứng đa dạng nhu cầu, sở thích và định hướng phát triển của sinh viên.

Nhà trường cho rằng việc tham gia câu lạc bộ sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch học tập và sinh hoạt cá nhân của sinh viên.

Theo ông Khoa, quy định của nhà trường chưa có điều khoản nào khẳng định sinh viên không tham gia câu lạc bộ đủ 24 tháng sẽ ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp. Tuy nhiên, nếu sinh viên không tham gia đủ thời gian quy định, trường có thể áp dụng nhiều mức chế tài như trừ điểm rèn luyện, ảnh hưởng đến thi đua khen thưởng, ưu tiên xét học bổng...

Dù trường đã đưa ra lý giải, các sinh viên vẫn cho rằng quy định bắt buộc tham gia câu lạc bộ là không hợp lý, tạo ra làn sóng bức xúc ngày càng lớn. Do đó, quyết định tạm dừng đưa ra sau 3 ngày ban hành nhận được sự đồng thuận của sinh viên.