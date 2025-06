Học trò cũ của Mỹ Tâm gây tranh cãi

Thí sinh The Voice 2015 Bảo Uyên bất ngờ lên tiếng, nói bị chèn ép trong chương trình. Thông tin này đang gây tranh luận trên mạng xã hội.

Mới đây, mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và học trò tại show The Voice 2015 bất ngờ được quan tâm trở lại. Cụ thể, nguồn cơn xuất phát từ việc Bảo Uyên, thành viên trong team Mỹ Tâm, ẩn ý việc đã bị chèn ép trong chương trình và suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật 10 năm qua. Dù không nhắc cụ thể tên giọng ca Họa mi tóc nâu, việc Bảo Uyên gọi người kia là "cô" khiến dân mạng chú ý.

Trong clip đăng tải trên mạng xã hội, nữ ca sĩ nói trong chương trình, cô không giỏi nịnh nên không được lòng huấn luyện viên. Bảo Uyên cho biết cũng bị một thành viên trong team nói xấu, dẫn đến hiểu lầm giữa mình và huấn luyện viên.

“Mình có một câu chuyện là ở The Voice 2015, mình đã từng bị chèn ép. Sau khi dừng lại ở bán kết, nhiều anh chị trong chương trình nói lý do mình không vào được chung kết là vì không được lòng cô. Mình là “bản sao” của cô nên có thể soán ngôi cô bất cứ lúc nào, có thể là bản sao của người khác nhưng đừng là của cô. Đêm chung kết, nếu như giọng hát cao chót vót của mình mà hát chung với cô thì dễ bị mọi người đem ra so sánh”, Bảo Uyên chia sẻ.

Bảo Uyên cho biết đã bị chèn ép trong The Voice và sau chương trình.

Nữ ca sĩ nói thêm: “Sau 10 năm rồi, mình cũng không đi show được. Mình dù có hit nhưng không có show hay tham gia chương trình nào được… Mình xin tham gia nhiều chương trình nhưng không bên nào đồng ý. Mình cũng xin hát phòng trà với cát-xê chỉ vài trăm nghìn nhưng cũng không bên nào đồng ý luôn”.

Những chia sẻ của nữ ca sĩ kéo theo nhiều bàn luận trái chiều. Nhiều khán giả đặt nghi vấn về tính xác thực trong câu chuyện mà Bảo Uyên chia sẻ. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến không đồng tình với việc Bảo Uyên khơi lại chuyện từ 10 năm trước với nội dung tiêu cực.

“Không thấy đưa ra bằng chứng cụ thể nào, chỉ toàn là nghe người khác nói”, “Điều đáng tiếc không phải là bạn chưa thành công. Mà là khi không đi được đến đâu, bạn lại chọn cách nói xấu người từng nâng đỡ mình, thay vì nhìn lại bản thân”… là một số bình luận của dân mạng.

Hiện tại, phía ban tổ chức The Voice và Mỹ Tâm đều không bình luận về sự việc này. Giữa tranh cãi, Bảo Uyên cũng chưa có động thái mới.

Bảo Uyên sinh năm 1999, được biết đến là thí sinh nhỏ tuổi nhất thuộc team Mỹ Tâm tại The Voice 2015. Bảo Uyên gây chú ý với ngoại hình sáng, chất giọng trong trẻo, cao vút. Tại cuộc thi, cô nàng dừng chân ở bán kết và Đức Phúc là người được lựa chọn đi tiếp, sau đó giành ngôi vị quán quân.

Sau cuộc thi, Bảo Uyên hoạt động nghệ thuật khá mờ nhạt. Cô từng thành lập nhóm Dreamer, song các sản phẩm âm nhạc không được khán giả đón nhận. Thậm chí, MV Rồi em sẽ ổn thôi của cô ra mắt cuối năm 2022 từng bị tố đạo nhái ý tưởng.