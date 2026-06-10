Học sinh phát hiện vật nghi lựu đạn khi chơi bên sông

Ngày 10/6, tin từ Công an xã Sơn Hòa (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một vật thể nghi lựu đạn do hai học sinh mang đến giao nộp.

Vật thể nghi là lựu đạn được các em học sinh mang giao nộp. Ảnh: Công an xã Sơn Hoà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 9/6, trong lúc vui chơi tại khu vực bờ sông Ba, hai học sinh phát hiện một vật thể lạ có hình dạng giống lựu đạn nên mang đến Công an xã Sơn Hòa trình báo.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng công an đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Hòa tiến hành thu hồi, xác minh và xử lý vật thể theo quy định.

Công an xã Sơn Hòa ghi nhận tinh thần trách nhiệm của hai học sinh khi chủ động giao nộp vật nghi vật liệu nổ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không tự ý cầm nắm, di chuyển các vật thể nghi bom, mìn, lựu đạn bởi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Từ vụ việc trên, công an đề nghị phụ huynh, nhà trường tăng cường tuyên truyền kỹ năng xử lý khi phát hiện vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Khi phát hiện vật thể nghi vũ khí, vật liệu nổ, người dân cần giữ nguyên hiện trường và báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý an toàn.