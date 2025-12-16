Xử lý 9 vật thể nghi là lựu đạn, mìn còn sót lại từ chiến tranh

Phú Thọ chỉ đạo lực lượng quân sự, công an khẩn trương khoanh vùng, xử lý và tiêu hủy 9 vật thể nghi là lựu đạn, mìn còn sót lại từ thời chiến tranh được phát hiện bên bờ sông Lô, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Ngày 16/12, UBND tỉnh Phú Thọ có chỉ đạo khẩn trương xử lý tiêu hủy 9 vật thể nghi là lựu đạn, mìn còn sót lại từ thời chiến tranh tại khu vực bờ sông Lô thuộc khu Tân Minh. Vị trí phát hiện cách chân cầu Kim Xuyên khoảng 2 km.

Để đảm bảo đảm an toàn cho người dân UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ khẩn trương cử lực lượng xuống hiện trường kiểm tra, xác minh, rà soát, thu hồi, vận chuyển và tiêu hủy các vật thể nghi là lựu đạn, mìn theo đúng quy định về xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Lực lượng Công binh xử lý hủy nổ bom tại địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình xử lý. Trường hợp cần thiết, báo cáo, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 2 hỗ trợ lực lượng, phương tiện, kỹ thuật.

Công an tỉnh Phú Thọ được giao phối hợp bảo đảm an ninh trật tự khu vực xử lý, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, không để người dân và phương tiện tiếp cận khu vực nguy hiểm; hướng dẫn người dân chấp hành các biện pháp bảo đảm an toàn.

UBND xã Chân Mộng tiếp tục duy trì việc khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, tổ chức canh gác 24/24 giờ; tuyên truyền người dân và các xã lân cận không hoạt động, sản xuất gần khu vực phát hiện vật thể nghi là lựu đạn, mìn cho đến khi việc xử lý hoàn tất.

UBND tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm hướng dẫn của cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn.