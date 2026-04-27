Thanh niên 'chặt chém' du khách 200.000 đồng gửi xe ở lễ hội du lịch

  • Thứ hai, 27/4/2026 13:46 (GMT+7)
Lực lượng chức năng ở Thanh Hóa lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử lý nam thanh niên "chặt chém" du khách 200.000 đồng ở lễ hội du lịch biển Sầm Sơn.

Thông tin từ Công an phường Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hoá), lực lượng thuộc đơn vị vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá) vào cuộc xác minh và làm rõ người trông giữ xe bị phản ánh "chặt chém" du khách với giá 200.000 đồng/lượt tại buổi khai mạc lễ hội biển Sầm Sơn 2026.

Danh tính người trực tiếp trông giữ và thu tiền trông giữ xe "chặt chém" du khách là N.T.T. (SN 1999, ngụ phường Sầm Sơn). Hiện, lực lượng chức năng lập biên bản vụ việc để hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.

chat chem anh 1

Lực lượng chức năng đang lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử lý N.T.N. Ảnh: Công an phường Sầm Sơn

Trước đó, chiều 25/4, một du khách khi đỗ ô tô con tại bãi trông giữ gần khu vực vòng xuyến cổng FLC Sầm Sơn để tham dự khai mạc lễ hội du lịch năm 2026 đã phải chi trả 200.000 đồng cho 1 lượt gửi.

Bất bình trước hành vi "chặt chém" của nơi trông xe, du khách đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Nắm được thông tin, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Công an phường Sầm Sơn vào cuộc xác minh, và xử lý người có hành vi "chặt chém" du khách như thông tin kể trên.

Theo quyết định số 02/2019/QĐ-UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 24/1/2019 bổ sung một số nội dung quy định về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giá trông giữ ô tô con tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh là 20.000 đồng/lượt/ban ngày và 30.000 đồng/lượt ban đêm (bãi được đầu tư bằng ngân sách nhà nước). Đối với bãi trông giữ xe tư nhân có giá 25.000 đồng và 40.000 đồng/lượt.

Lời xin lỗi vụ 'chặt chém' 1 triệu đồng cuốc xe 7 km

Tài xế xe ôm thừa nhận tự ý đưa du khách đi ngoài lịch trình rồi lấy 1 triệu đồng, đồng thời gửi lời xin lỗi và hoàn trả 800 nghìn đồng cho nữ du khách.

18:28 25/2/2026

Khách Mỹ tố bị xe ôm 'chặt chém' 1 triệu đồng cho 7 km

Nữ du khách người Mỹ tố bị tài xế xe ôm "chặt chém" số tiền 1 triệu đồng cho quãng đường 7 km từ đường Nguyễn Văn Huyên (phường Nghĩa Đô) lên phố cổ Hoàn Kiếm.

11:03 25/2/2026

Đình chỉ hợp tác xã tang lễ thu 120 triệu đồng vận chuyển thi thể

Sau phản ánh thu 120 triệu đồng vận chuyển thi thể, UBND phường Quảng Yên (Quảng Ninh) đã yêu cầu đình chỉ hoạt động HTX tang lễ Tiền An và thành lập tổ công tác thanh tra, kiểm tra để xử lý hành vi bị cho là “chặt chém” người dân.

15:58 17/1/2026

Nguyễn Vương/VTCNews

    Nhan chung ke giay phut xe khach cho 26 nguoi lao xuong vuc sau hinh anh

    Nhân chứng kể giây phút xe khách chở 26 người lao xuống vực sâu

    51 phút trước 13:54 27/4/2026

    0

    "Tôi ra đến nơi thì thấy một xe ôtô khách rơi xuống taluy âm rất sâu. Nhìn xuống dưới thấy xe bị lật nghiêng, hư hỏng nặng”, anh T., người sinh sống gần khu vực tai nạn bàng hoàng kể lại. Xác định có người mắc kẹt bên trong, anh hô hoán nhiều người dân địa phương tìm cách tiếp cận hiện trường.

