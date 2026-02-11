Học sinh lớp 9 bị đánh sau va chạm giao thông

Công an phường Long An (tỉnh Tây Ninh) đang xác minh, điều tra vụ việc học sinh lớp 9 bị hành hung sau va chạm giao thông.

Sáng 11/2, Công an phường Long An, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tiến hành xác minh, điều tra thông tin liên quan đến đoạn clip ghi lại sự việc một học sinh lớp 9 bị hành hung sau khi xảy ra va chạm giao thông đang lan truyền trên mạng xã hội, gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Công an vào cuộc xác minh thông tin đoạn video học sinh lớp 9 bị hành hung sau khi va chạm giao thông đang lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh cắt từ video clip.

Trước đó, chiều 10/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip được cho là do mẹ của nam sinh đăng tải.

Theo nội dung chia sẻ, khoảng 16h47 cùng ngày, em học sinh điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm nhẹ với một xe máy do một cặp vợ chồng chở theo con nhỏ điều khiển.

Dù chưa rõ nguyên nhân và mức độ lỗi thuộc về bên nào nhưng theo hình ảnh trong đoạn video clip, sau va chạm, người đàn ông được cho là điều khiển xe máy đã có hành vi hành hung đối với nam sinh.

Đoạn video cho thấy em học sinh bị đánh ngã xuống đường và bị đá nhiều lần.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ bức xúc, cho rằng hành vi dùng bạo lực với trẻ vị thành niên là không thể chấp nhận, đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện Công an phường Long An đang thu thập thông tin, làm việc với các bên liên quan và trích xuất dữ liệu để xác minh.