Học sinh lớp 8 đuối nước thương tâm ở Bắc Ninh

  • Thứ sáu, 17/10/2025 18:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 17/10, lực lượng chức năng phường Đa Mai (Bắc Ninh) đã tìm thấy thi thể một học sinh lớp 8 bị đuối nước tại hồ điều hòa trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tìm kiếm em H.

Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện một chiếc xe đạp và đôi dép bỏ lại trên bờ hồ điều hòa thuộc tổ dân phố số 3, phường Đa Mai, nghi có người gặp nạn nên đã báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an phường Đa Mai phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Nạn nhân được xác định là em L.Q.H (sinh năm 2012), học sinh lớp 8.

Theo người dân địa phương, chiều cùng ngày, H xin phép bố mẹ đi học bơi cùng vài người bạn. Tuy nhiên, đến tối vẫn không thấy về, gia đình đi tìm thì phát hiện chiếc xe đạp và đôi dép của em ở bờ hồ, nghi ngờ H bị đuối nước nên đã trình báo chính quyền.

Nhận được tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (công an tỉnh Bắc Ninh) đã huy động 8 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, thiết bị chuyên dụng triển khai tìm kiếm. Lực lượng cứu nạn đã tìm thấy thi thể em H, sau đó bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Đa Mai đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình học sinh gặp nạn. Hiện vụ việc được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, làm rõ nguyên nhân.

Vợ chết ở nhà chưa rõ nguyên nhân, chồng ra đường lao vào xe tải

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang làm rõ vụ việc hai vợ chồng tử vong, trong đó vợ chết tại nhà, người chồng ra đường lao vào xe tải.

27:1637 hôm qua

Lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Theo báo cáo mới nhất của bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, có 3 người tử vong, 20 người bị thương đang được điều trị.

22:01 13/10/2025

Cụ bà sang đường bị xe khách tông tử vong

Trong lúc đi xe máy sang Quốc lộ 50, cụ bà 71 tuổi bị xe khách tông trúng làm bị thương nặng và tử vong sau đó.

20:39 12/10/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

