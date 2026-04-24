Học sinh bắt đầu đăng ký thi tốt nghiệp THPT từ hôm nay

Từ ngày 24/4, thí sinh trên cả nước chính thức đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026. Thời hạn đăng ký kéo dài đến 17h ngày 5/5.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT tại Công văn 1257/BGDĐT-QLCL, trước 17h ngày 15/4, các trường cần hoàn tất việc cấp tài khoản đăng ký dự thi cho học sinh lớp 12 năm học 2025-2026. Trước đó, từ ngày 17/4 đến hết ngày 21/4, học sinh được thử đăng ký trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ.

Từ ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5, thí sinh chính thức đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, thí sinh thực hiện điền phiếu đăng ký theo quy định.

Theo Điều 19 Quy chế ban hành kèm Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT, kỳ thi năm 2026 áp dụng cho 4 nhóm đối tượng: Người hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên trong năm tổ chức kỳ thi; người đã hoàn thành chương trình nhưng chưa tốt nghiệp ở các năm trước; người đã có bằng tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét tuyển; và người có bằng trung cấp dự thi để sử dụng kết quả xét tuyển.

Để đủ điều kiện dự thi, thí sinh phải đăng ký dự thi và nộp đầy đủ hồ sơ đúng thời hạn. Riêng thí sinh có bằng trung cấp cần đảm bảo đã học và thi đạt yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định hiện hành.

Về hình thức đăng ký, học sinh lớp 12 có thể đăng ký trực tuyến hoặc trực tiếp tại trường đang theo học. Các thí sinh tự do (thuộc các nhóm còn lại) đăng ký tại địa điểm do Sở GD&ĐT quy định hoặc qua hệ thống trực tuyến.

Hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bao gồm phiếu đăng ký dự thi; giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có); ảnh 4x6 chụp theo kiểu căn cước, không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

Ngoài ra, tùy từng nhóm đối tượng, thí sinh cần bổ sung các giấy tờ liên quan như bản sao học bạ THPT (đối với thí sinh chưa tốt nghiệp các năm trước); bản sao bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh đã tốt nghiệp); hoặc bằng trung cấp kèm bảng điểm, sổ học tập các môn văn hóa theo quy định.

Trường hợp có điểm bảo lưu, thí sinh nộp thêm giấy xác nhận do hiệu trưởng trường phổ thông nơi đã dự thi hoặc do Sở GD&ĐT xác nhận nếu dự thi tại địa phương khác.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục là căn cứ quan trọng để xét công nhận tốt nghiệp và làm cơ sở tuyển sinh đại học, cao đẳng, do đó Bộ GD&ĐT lưu ý thí sinh kiểm tra kỹ thông tin, hoàn tất đăng ký đúng thời hạn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10/6 đến ngày 13/6. Trong đó, hai ngày 11-12/6, thí sinh làm bài thi chính thức các môn. Bộ GD&ĐT cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục giữ ổn định như năm 2025. Định dạng, cấu trúc đề thi và đề thi minh họa đã được công bố từ năm 2024, giữ ổn định cho cả năm 2025 và 2026.

Ngoài 2 môn thi bắt buộc gồm Toán và Ngữ văn, thí sinh sẽ thi thêm 2 môn lựa chọn từ các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Trong đó, Ngữ văn theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Cấu trúc định dạng đề thi vẫn theo định hướng đánh giá năng lực, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cấp độ tư duy là 40% mức độ nhận biết, 30% mức hiểu và 30% mức vận dụng. Đề thi tăng cường liên hệ, vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tế, đặc biệt trong những nội dung phân hóa, nhằm đánh giá đúng năng lực học sinh.