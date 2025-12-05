Hoàng tử Harry phát ngôn sốc về Tổng thống Trump

Trong màn xuất hiện trên sóng truyền hình Mỹ, Hoàng tử Harry có những phát biểu đầy ẩn ý về các vụ lùm xùm giữa chính quyền Tổng thống Trump với cánh truyền thông xứ cờ hoa.

Hoàng tử Harry vừa có màn xuất hiện bất ngờ trong phần mở đầu chương trình “Chương trình đêm muộn với Stephen Colbert” tại Nhà hát Ed Sullivan (New York), nơi anh tham gia một tiểu phẩm mang màu sắc hài hước nhưng gây nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả. Sự kiện diễn ra chỉ vài giờ sau khi truyền thông quốc tế đưa tin cha vợ của anh, ông Thomas Markle, phải nhập viện cấp cứu.

Trong tiểu phẩm, người dẫn chương trình Stephen Colbert đề cập đến những bộ phim Giáng sinh mang chủ đề hoàng gia, vốn là một xu hướng thường xuyên bị dư luận Mỹ xem là “sáo rỗng”.

Đáp lại, Hoàng tử Harry bước ra sân khấu với câu đùa: “Tôi thật sự tưởng đây là buổi thử vai cho phim Hoàng tử Gingerbread cứu Giáng sinh ở Nebraska”. Anh tiếp tục trêu chọc rằng người Mỹ “ám ảnh” với phim Giáng sinh và hoàng gia, đặt nền tảng cho màn đối đáp đã được chuẩn bị trước.

Khi người dẫn chương trình Colbert phản bác rằng khán giả Mỹ không quá chú ý đến chủ đề hoàng gia, Hoàng tử Harry lập tức đáp lại: “Thường các vị cũng làm ầm lên về cụ tổ đời thứ sáu của tôi, George III”. Một số khán giả đã phản ứng bằng tiếng la ó, buộc Colbert phải trấn an: “Được rồi, anh ấy cũng có lý”.

George III là vua Anh trong giai đoạn cách mạng Mỹ, do đó ông thường gắn liền với hình ảnh người cầm quyền mà Mỹ đã cố gắng lật đổ. Câu đùa của Hoàng tử Harry nhấn mạnh ý "cụ tổ sáu đời" hàm ý rằng người Mỹ vẫn còn ám ảnh với Hoàng gia Anh.

Hoàng tử Harry và người dẫn chương trình Stephen Colbert. Ảnh: CBS.

Tình huống trở nên nhạy cảm hơn khi Hoàng tử Harry nêu ví dụ về những gì anh sẵn sàng làm để được nhận vai trong một bộ phim giả tưởng: “Tôi sẽ tự quay bản thử vai, tự bay đến buổi thử vai, dàn xếp một vụ kiện vô căn cứ với Nhà Trắng. Tất cả những gì người trong ngành truyền hình các anh vẫn làm”. Câu nói được xem là ám chỉ khoản dàn xếp 16 triệu USD giữa CBS và Tổng thống Donald Trump liên quan đến cáo buộc chỉnh sửa sai lệch một cuộc phỏng vấn.

Ông Colbert lập tức đáp lời: “Này Harry, tôi chẳng làm những việc đó”. Hoàng tử nhanh chóng kết luận bằng câu châm biếm: “Có lẽ đó là lý do anh bị hủy sóng”, ám chỉ việc chương trình của ông Colbert bị dừng phát sóng vài tuần sau thời điểm CBS đạt thỏa thuận với ông Trump. Trước đó, Colbert từng khẳng định việc chương trình bị hủy “không phải do vì vấn đề tài chính” mà liên quan đến “áp lực chính trị”.

Căng thẳng giữa Hoàng tử Harry và ông Trump đã kéo dài từ đầu năm 2025, đặc biệt sau khi anh đối mặt nguy cơ bị xem xét lại thị thực Mỹ do từng thừa nhận sử dụng chất kích thích.

Tuy nhiên, ông Trump khi đó tuyên bố với New York Post: “Tôi không muốn làm vậy. Tôi sẽ để cậu ấy yên. Cậu ấy đã có đủ rắc rối với vợ mình rồi. Cô ta thật tệ”, ám chỉ minh tinh Meghan Markle.

Kết thúc tiết mục, Colbert và Harry ôm nhau dưới tuyết nhân tạo trong tiếng cười của khán giả, khép lại một màn tương tác được nhận định là gượng gạo. Song song đó, Daily Mail đưa tin ông Thomas Markle (81 tuổi), cha vợ của Hoàng tử Harry, đã trải qua ca phẫu thuật kéo dài ba giờ tại Philippines và đang hồi sức tích cực.