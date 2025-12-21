Hoàng tử George phục vụ bữa trưa cho người vô gia cư

Thái tử Anh William vừa đưa con trai cả - Hoàng tử George - đến tham gia hoạt động tình nguyện tại tổ chức hỗ trợ người vô gia cư The Passage.

Thái tử William (hàng trên, góc trái) đưa con trai cả - Hoàng tử George - tới tham gia chuẩn bị bữa trưa cho người vô gia cư tại tổ chức The Passage. Ảnh: Kensington Palace.

Hoàng tử George vừa được cùng cha - Thái tử William - tới tham gia hoạt động tình nguyện của tổ chức từ thiện chuyên hỗ trợ người vô gia cư tại London (Anh). Hoàng tử George (12 tuổi) trực tiếp tham gia chuẩn bị bữa trưa cho những người vô gia cư và người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong chuyến thăm, hai cha con Thái tử William cùng mặc tạp dề, tham gia nấu nướng. Thái tử William chuẩn bị món cải Brussels, trong khi Hoàng tử George hỗ trợ sơ chế rau và xếp bánh vào khay trước khi đưa vào lò nướng.

Trên mạng xã hội X, tài khoản của vợ chồng Thái tử William viết: “Chúng tôi tự hào được sát cánh cùng các tình nguyện viên và nhân viên của tổ chức từ thiện The Passage để chuẩn bị bữa trưa Giáng sinh, năm nay chúng tôi có thêm một đôi tay hỗ trợ”.

Việc thăm trung tâm hỗ trợ người vô gia cư vào dịp Giáng sinh đã trở thành một hoạt động truyền thống thường niên của Thái tử William. Lần đầu tiên Thái tử William đến thăm một tổ chức từ thiện là vào năm 1993, khi ông 11 tuổi. Khi ấy, Thái tử William được mẹ - cố Công nương Diana - đưa đi cùng khi bà tới hỗ trợ hoạt động tại tổ chức từ thiện The Passage.

Cha con Thái tử William trò chuyện với những người vô gia cư. Ảnh: Kensington Palace.

Thái tử William hiện là người bảo trợ của The Passage. Năm ngoái, trong bộ phim tài liệu Prince William: We Can End Homelessness, Thái tử William từng chia sẻ những tác động sâu sắc từ chuyến thăm tổ chức The Passage thời thơ ấu.

“Tôi nhớ khi đó tôi từng nghĩ rằng, nếu sống trong cảnh không nhà, hẳn những người đến nhận sự giúp đỡ tại The Passage sẽ rất buồn. Nhưng điều đáng kinh ngạc là bầu không khí ở đó thực sự rất ấm áp và vui vẻ”, Thái tử William chia sẻ.

Thái tử cho biết những cuộc trò chuyện giản dị khi chơi cờ với những người vô gia cư khiến ông nhận ra rằng, trong cuộc sống có rất nhiều cuộc đời không giống với những gì ông từng biết.

“Khi còn nhỏ, chúng ta thường nghĩ cuộc sống chỉ giới hạn trong những gì diễn ra trước mắt mình. Chỉ đến khi gặp những người có cuộc đời khác với mình, bạn mới sững sờ nhận ra những góc nhìn hoàn toàn khác về cuộc sống”, Thái tử William chia sẻ.

