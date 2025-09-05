Hoàng Rapper xin lỗi Thiên Ân

Quên tên của Đoàn Thiên Ân trong buổi ra mắt phim "Làm giàu với ma" diễn ra cách đây ít ngày, MC Hoàng Rapper lên tiếng xin lỗi.

Sáng 5/9, MC Hoàng Rapper lên tiếng xin lỗi Hoa hậu Đoàn Thiên Ân vì quên tên cô trong buổi ra mắt phim Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn diễn ra cách đây ít ngày. Cụ thể, Đoàn Thiên Ân cùng Ma Ran Đô, Thu Trang, Tiến Luật bước lên thảm đỏ.

Tuy nhiên, Hoàng Rapper chỉ đọc tên 3 nghệ sĩ mà không gọi tên Đoàn Thiên Ân khiến hoa hậu bối rối. Vì không thấy được gọi tên nên Đoàn Thiên Ân lùi về phía khán giả trong khi 3 nghệ sĩ còn lại đã đứng trên thảm đỏ. Một lúc sau, khi Hoàng Rapper đọc tên, Đoàn Thiên Ân mới bước lên.

Hoàng Rapper lên tiếng xin lỗi Đoàn Thiên Ân. Ảnh: FBNV.

Trước sự cố trên, Hoàng Rapper chia sẻ: “Hoàng xin gửi lời xin lỗi sâu sắc đến Đoàn Thiên Ân vì đã không nhớ tên của Ân để giới thiệu thảm đỏ trong sự kiện ra mắt phim Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn. Hoàng đã không hoàn thành tốt công việc của mình và khiến Đoàn Thiên Ân bị khó xử. Một lần nữa anh xin chân thành xin lỗi em và ê-kíp".

Trong bài đăng sau đó, anh cho biết thêm cảm thấy bản thân không còn phù hợp vị trí MC thảm đỏ phim ảnh, nên sẽ tạm ngừng.

Hoàng Rapper tên thật là Nguyễn Đức Hải Hoàng, sinh năm 1984. Anh hoạt động với nhiều vai trò như nhạc sĩ, ca sĩ, rapper, MC, diễn viên và lồng tiếng. Anh tham gia nhiều dự án âm nhạc như Vì sao, Cần lắm, Vết cắt, Đơn giản…

Anh cũng là MC, dẫn dắt các chương trình như Chuông vàng vọng cổ, Hương vị gia đình, Sức sống thanh xuân…