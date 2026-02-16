Hoàng Nam có những chia sẻ thẳng thắn về việc bộ phim "Thế hệ kỳ tích" thất bại phòng vé. Anh cũng thông báo chiếu hai bộ phim của mình trên kênh YouTube.

Hôm 15/2, trên kênh YouTube với gần 4,3 triệu lượt theo dõi, Hoàng Nam chia sẻ một clip mới, lên tiếng về thất bại doanh thu của Thế hệ kỳ tích.

Đạo diễn cho biết cảm thấy tiếc nuối khi tác phẩm không đạt thành tích như mong đợi. "Khi sự việc xảy ra rồi, cứ 'giá như' mãi thì cũng không thay đổi được gì. Mình phải nhìn nhận tình hình thực tế là như thế nào và cần làm gì để vực dậy cuộc sống. Nếu cứ mãi chìm trong tiêu cực thì không chỉ mình mà nhiều con người phía sau mình cũng bị ảnh hưởng", đạo diễn chia sẻ.

Trong cuộc trò chuyện, Hoàng Nam thừa nhận thất bại của Thế hệ kỳ tích khiến anh tạm dừng chân ở vai trò đạo diễn phim, tạm thời chưa có kế hoạch trở lại. "Vết thương này đang quá đau, nên cứ để cho nó lành lại đã", anh chia sẻ.

Hoàng Nam cũng thông báo Thế hệ kỳ tích sẽ được chiếu trên YouTube: "Đây là bộ phim thứ hai và có thể là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp điện ảnh của Hoàng Nam. Không đi theo thể loại kinh dị hay dòng phim thị trường ăn khách, Hoàng Nam mạo hiểm làm một bộ phim ca ngợi giá trị gia đình Việt, cổ vũ tinh thần khởi nghiệp của giới trẻ Việt Nam".

Hoàng Nam trở lại làm YouTuber sau thất bại của Thế hệ kỳ tích. Ảnh: FBNV.

Hoàng Nam chia sẻ đây là tác phẩm mà anh muốn dành tặng cho bà nội của mình. Nhưng khi ra mắt, Thế hệ kỳ tích thất bại nặng nề khiến đạo diễn "mất hết tài sản tích góp suốt nhiều năm qua, có khả năng chấm dứt nghiệp điện ảnh ngắn ngủi".

Bên cạnh Thế hệ kỳ tích, bộ phim đầu tay của Hoàng Nam là Đèn âm hồn cũng được thông báo sẽ chiếu YouTube. Đèn âm hồn ra mắt dịp đầu năm 2025, đánh dấu lần đầu tiên Hoàng Nam đảm nhiệm vai trò đạo diễn điện ảnh sau khoảng thời gian sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Ra mắt vào thời điểm thuận lợi khi thể loại kinh dị hút khách, trong khi phòng vé thiếu đối thủ mạnh, Đèn âm hồn nhanh chóng tạo nên cơn sốt. Phim cũng hưởng lợi lớn từ sức hút tên tuổi Hoàng Nam. Kết thúc hành trình phòng vé, tác phẩm dắt túi 106 tỷ đồng , dù chất lượng gây tranh cãi.

Chưa đầy 1 năm sau, Hoàng Nam tung ra Thế hệ kỳ tích (tên ban đầu là Bà đừng buồn con). Song lần này, may mắn không tiếp tục mỉm cười với nam đạo diễn khi phim thất bại nặng nề ở phòng vé, thu chưa đầy 1 tỷ đồng .