Hoảng loạn khi bàn thờ đổ sập đúng mùng 1 Tết ở Ninh Bình

Chiều mùng 1 Tết, anh Văn Quyết bất ngờ chứng kiến bàn thờ đổ sập trong nhà, sự cố khiến gia đình không khỏi hoang mang.

Khoảnh khắc bàn thờ đổ sập mùng 1 Tết ở Ninh Bình Chiều mùng 1 Tết, chiếc bàn thờ bên trong nhà của anh Văn Quyết bất ngờ đổ sập. Đoạn video thu hút gần hàng triệu lượt xem.

Khoảng 17h ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết), khi đang ngồi xem điện thoại tại phòng khách, anh Văn Quyết (kinh doanh đồ uống, quê Ninh Bình) bất ngờ nghe tiếng động lớn. Chiếc bàn thờ đổ sập xuống nền nhà.

"Lúc ấy, tôi thật sự rất hoảng loạn vì bàn thờ là nơi rất linh thiêng. Trong đầu tôi chỉ biết gọi người lớn để khắc phục hậu quả", anh Quyết chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Ngay sau sự việc, anh cùng gia đình nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lau chùi phòng khách và tìm vị trí mới để sắp xếp lại không gian thờ cúng. Theo anh Quyết, gia đình chưa xác định rõ nguyên nhân dẫn đến việc bàn thờ đổ sập, bởi trước đó chỉ chuẩn bị lễ vật đầy đủ để thắp hương đầu năm.

"Tôi nghĩ phần nguyên nhân có thể là do con sơn đỡ bàn thờ không chắc chắn nên đổ", anh nói thêm. Sau sự cố, gia đình đã thay thế bằng một kệ bàn thờ mới, chắc chắn và phù hợp hơn.

Bàn thờ được đặt ở một vị trí khác chắc chắn và đẹp đẽ hơn.

Đoạn video ghi lại thời điểm bàn thờ đổ sập được anh Quyết chia sẻ lên mạng xã hội sau đó thu hút gần 2 triệu lượt xem. Dưới phần bình luận, một số ý kiến bày tỏ sự lo ngại, cho rằng đây có thể là "điềm báo chẳng lành" hoặc khuyên gia đình nên thận trọng hơn trong năm mới.

Tuy nhiên, nhiều người đều cho rằng đây không phải điều gì xui xẻo, nhất là không có ai bị thương sau sự cố. Đa số động viên: "Có thể là do đặt đồ nặng quá thôi ạ, gia đình đừng quá lo lắng", "Không sao đâu bạn, tôi cũng gặp trường hợp tương tự đúng ngày đầu năm nhưng mọi việc vẫn ổn".

Hiện tượng bàn thờ tổ tiên đổ sập đúng ngày mùng 1 Tết thường khiến nhiều gia đình hoang mang. Trong đời sống văn hóa người Việt, bàn thờ được xem là không gian linh thiêng, biểu tượng cho sự kết nối giữa con cháu với tổ tiên. Mùng 1 Tết lại là thời điểm khởi đầu năm mới, gắn với quan niệm "đầu xuôi đuôi lọt", vì vậy bất kỳ sự cố nào xảy ra trong ngày này cũng dễ được nhìn nhận dưới góc độ điềm lành - dữ.

Tuy nhiên, ở góc độ thực tế, đây có thể được xem là một sự cố kỹ thuật. Vào dịp mùng 1, khi lễ vật được bày biện nhiều nhất, trọng lượng trên bàn thờ thường tăng đáng kể với mâm ngũ quả, bình hoa lớn, đèn, chân nến, bánh trái. Nếu tổng tải trọng vượt quá khả năng chịu lực của giá đỡ, bu lông hoặc móc treo, nguy cơ đổ sập hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt với các bàn thờ lắp trên tường gạch rỗng hoặc tường thạch cao.

Bên cạnh đó, vật liệu có thể xuống cấp theo thời gian. Gỗ dễ bị mối mọt, cong vênh hoặc mục ruỗng khi đặt trong môi trường ẩm kéo dài. Ở miền Bắc, dịp Tết thường trùng với mùa nồm ẩm, độ ẩm cao có thể làm suy giảm độ bền của gỗ cũng như các liên kết vít - tường, khiến điểm neo lỏng dần mà khó nhận biết bằng mắt thường.

Một nguyên nhân khác là lắp đặt sai kỹ thuật. Nếu vít không được bắt vào vị trí tường chịu lực hoặc sử dụng phụ kiện không đạt chuẩn, kết cấu treo sẽ tiềm ẩn rủi ro. Trên thực tế, nhiều sự cố kệ sách hay tivi treo tường rơi sập cũng xuất phát từ những nguyên nhân tương tự.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, trong truyền thống Việt Nam, khái niệm "điềm báo" không mang tính tuyệt đối. Dân gian thường diễn giải những sự việc bất thường như một lời nhắc nhở con người sống cẩn trọng, giữ gìn nề nếp gia phong, hơn là dự báo cụ thể về vận hạn. Nhiều học giả cũng nhấn mạnh quan niệm "đức năng thắng số", đề cao đạo đức và cách ứng xử của con người hơn một hiện tượng đơn lẻ.

Vì vậy, dưới góc nhìn văn hóa, việc bàn thờ đổ sập vào mùng 1 Tết không tự thân mang ý nghĩa tốt hay xấu cố định. Điều được khuyến nghị là giữ bình tĩnh, chỉnh trang lại không gian thờ cúng trang nghiêm và duy trì tinh thần tích cực trong những ngày đầu năm.