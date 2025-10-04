Hoàng Hường bị khởi tố: Hé lộ chiêu trò thổi phồng công dụng sản phẩm

Doanh nhân Hoàng Hường là nhân vật tai tiếng trên mạng xã hội với những phát ngôn gây sốc, phản cảm và những quảng cáo thổi phồng về công dụng loạt sản phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can, bao gồm Hoàng Thị Hường (38 tuổi, hay được gọi là Hoàng Hường) và 2 em rể về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo buộc ban đầu, Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Hoàng Hường quê Phú Thọ, được biết đến với vai trò là Tổng giám đốc CTCP dược phẩm Hoàng Hường, chủ phòng khám nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confident Smile, người đại diện thương hiệu viên xương khớp Hoàng Hường…

Hoàng Hường là người có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội như Fanpage Hoàng Hường (1,3 triệu người theo dõi), Gia đình Hoàng Hường (1,4 triệu), Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường (2,1 triệu), Nha Khoa Thẩm Mỹ Hoàng Hường (1,5 triệu)...

Hoàng Hường trong một buổi giao lưu với khách hàng.

Trên mạng xã hội, Hoàng Hường luôn xuất hiện với hình tượng nữ doanh nhân thành đạt, phô trương sự giàu có.

Người này thể hiện "độ chơi" khi chi hàng tỷ đồng để tổ chức một hội thảo tri ân khách hàng với 4.000 người tham dự. Trên website của Công ty dược phẩm Hoàng Hường còn đăng thông tin buổi tri ân với nội dung “Họp fan 4.000 người, nữ đại gia Hoàng Hường gây choáng với sức hút cứ ngỡ sao hạng A".

Bên cạnh đó, Hường còn thường xuyên gây chú ý với những phát ngôn tranh cãi, miệt thị cộng đồng như gọi món mèn mén của người dân tộc Mông ở Hà Giang là "cám lợn”. Bên cạnh đó, Hoàng Hường còn liên tục dính những sai phạm liên quan đến y tế, quảng cáo thực phẩm chức năng.

Cuối năm 2019, phòng khám Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội bị Sở Y tế Hà Nội rút giấy phép hoạt động do sử dụng nhân sự chưa được cấp phép hành nghề, thay đổi điều kiện cơ sở vật chất và thiết bị so với hồ sơ được thẩm định ban đầu. Sau quyết định này, cơ sở tiếp tục hoạt động trái phép đến cuối năm 2020.

Năm 2021, CTCP Dược phẩm Hoàng Hường tung ra bộ sản phẩm nước súc miệng Hoàng Hường Care Medic. Trên các nền tảng mạng xã hội, Hoàng Hường thường xuyên quảng cáo thổi phồng về công dụng sản phẩm như "trị tận gốc hôi miệng từ kiếp trước sang kiếp này".

Năm 2022, sản phẩm viên xương khớp Hoàng Hường tiếp tục được quảng cáo phi khoa học. Trong một số livestream, bà Hường tuyên bố "Tất cả bệnh về xương khớp từ đầu đến chân, tôi giải quyết hết. 1-2 tuần khỏi 50-60%, nặng thì 2 tháng là dứt điểm", "Riêng về sản phẩm xương khớp, em đầu tư 100 tỷ đồng cho việc sở hữu công thức, do đó sản phẩm rất chất lượng. Ngoài thị trường uống 3-6 tháng hiệu quả nhưng bên em chỉ cần uống trong 1-2 tuần sẽ bắt đầu thấy hiệu quả rõ ràng...".

Tháng 4/2022 Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm CTCP dược phẩm Hoàng Hường 65 triệu đồng về hành vi vi phạm quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Hoàng Hường.

Mới đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết đã có công văn gửi Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), đề nghị xử lý vi phạm quảng cáo đối với fanpage có tên “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng” vì đăng tải nội dung quảng cáo thực phẩm sai quy định.