Hệ sinh thái doanh nghiệp giúp TikToker Hoàng Hường kiếm hàng nghìn tỷ

Hệ sinh thái kinh doanh của TikToker Hoàng Hường trải rộng nhiều công ty, hộ kinh doanh, tập trung chủ yếu vào mảng dược mỹ phẩm.

Trước khi bị bắt, bà Hoàng Thị Hường được biết đến là nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Ảnh: 35express.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Thị Hường, tức TikToker Hoàng Hường (sinh năm 1987, ở Phú Thọ) cùng 5 bị can khác liên quan đến cáo buộc vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước khi bị khởi tố, TikToker Hoàng Hường được biết đến là nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, thường xuyên livestream bán hàng trên Facebook, TikTok kết hợp chương trình khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng và tri ân khách hàng quy mô lớn.

Hình ảnh và tên tuổi của nữ TikToker này gắn liền với nhiều thương hiệu dược phẩm, mỹ phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe như Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, viên xương khớp Hoàng Hường, nước súc miệng Hoàng Hường...

Theo cơ quan điều tra, hệ thống kinh doanh liên quan đến cá nhân Hoàng Hường gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên đăng ký hoạt động. Các pháp nhân này được lập ra để kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và một số sản phẩm tiêu dùng khác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, TikToker Hoàng Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu qua các hộ kinh doanh và cá nhân đăng ký kinh doanh trong hệ thống của mình. Kết quả, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, doanh thu để ngoài sổ sách được xác định lên tới gần 1.800 tỷ đồng , đồng thời kê khai sai thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng .

Trong số các doanh nghiệp gắn với nữ TikToker này, Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường là pháp nhân nổi bật nhất. Doanh nghiệp này đặt trụ sở tại số 36 Nguyễn Hoàng (Hà Nội), thành lập tháng 8/2021 với vốn điều lệ 6 tỷ đồng . Cổ đông sáng lập gồm ông Phạm Thành Phương (90%), bà Nguyễn Thị Hằng Trang (5%) và ông Tô Văn Tưởng (5%). Tháng 10/2022, vốn điều lệ công ty tăng lên 16 tỷ đồng , nhưng cơ cấu cổ đông không được tiết lộ.

Người đại diện pháp luật hiện nay của doanh nghiệp này là ông Nguyễn Văn Huy, đồng thời cũng là đại diện của Công ty TNHH Đầu tư Dược phẩm Thiên Ân - đơn vị có liên hệ mật thiết với TikToker Hoàng Hường.

Bên cạnh Dược phẩm Hoàng Hường, cơ cấu hệ sinh thái doanh nghiệp, hộ kinh doanh liên quan bà Hường còn ghi nhận một số pháp nhân khác cùng đăng ký tại trùng địa chỉ hoặc liên quan về hoạt động, trong đó có Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B - đơn vị liên quan đến nhãn hàng Meli (mỹ phẩm, tiêu dùng) - với người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Thoa.

Dưới thương hiệu Meli, thời gian qua, TikToker Hoàng Hường thường xuyên xuất hiện trong nhiều video giới thiệu, livestream bán các sản phẩm từ sữa tắm, dầu gội, nước giặt, nước súc miệng đến gel trĩ, hoạt huyết...

Trước khi bị khởi tố, cá nhân bà Hoàng Hường cũng dính nhiều bê bối, từ phát ngôn, khoe khoang tài sản đến cách thức bán hàng gây tranh cãi.

Các thương hiệu và fanpage liên quan đến bà Hoàng Hường cũng nhiều lần bị cơ quan quản lý cảnh báo.

Năm 2022, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã xử phạt và yêu cầu rà soát nội dung quảng cáo có dấu hiệu gây hiểu lầm là thuốc chữa bệnh. Đến ngày 26/6 vừa qua, cơ quan này tiếp tục phát đi văn bản gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, đề nghị xử lý vi phạm quảng cáo của fanpage “Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng”.