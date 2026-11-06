'Hoàng hậu tái hôn' vấp tranh cãi

"Hoàng hậu tái hôn" gây tranh luận vì tạo hình nhân vật và chất lượng hình ảnh. Cảnh thân mật của Shin Min Ah và Ju Ji Hoon cũng thu hút sự chú ý.

Mới đây, bộ phim The Remarried Empress (Hoàng hậu tái hôn) đang trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn sau khi phát hành những tập đầu tiên. Theo Sports Kyunghyang, một bộ phận khán giả Hàn Quốc tỏ ra thất vọng trước trang phục và chất lượng hình ảnh của tác phẩm, cho rằng chúng chưa tương xứng với quy mô sản xuất.

Trên mạng xã hội, có ý kiến so sánh phục trang của bộ phim với đồ hóa trang trong các câu lạc bộ kịch học đường. Một số người nhận xét bối cảnh cung điện, kiểu tóc và trang phục của nhân vật thiếu sự đồng nhất, khiến thế giới hoàng gia giả tưởng trở nên kém thuyết phục.

Đáng chú ý, những bộ váy của Shin Min Ah dù bị chê thực tế lại có giá trị khá lớn. Thiết kế màu xanh bạc hà của thương hiệu Georges Hobeika mà nữ diễn viên mặc trong phim được cho có giá khoảng 12.690 USD , tương đương 18 triệu won. Một số trang phục khác đến từ thương hiệu Jenny Packham cũng có giá khoảng 5-6 triệu won mỗi bộ.

Nhiều khán giả cho rằng ánh sáng, màu phim và kỹ thuật hậu kỳ khiến những bộ trang phục cao cấp không thể hiện được chất liệu cũng như vẻ tinh xảo trên màn ảnh.

Tạo hình dàn nhân vật chính Hoàng hậu tái hôn gây tranh luận. Ảnh: Disney plus.

Ngoài Shin Min Ah, tạo hình của Ju Ji Hoon cũng trở thành tâm điểm tranh luận. Theo OSEN, một số khán giả cho rằng ngoại hình nam diễn viên có sự khác biệt đáng kể so với Hoàng đế Sovieshu trong nguyên tác. Kiểu tóc và phục trang của anh bị nhận xét thiếu vẻ uy nghi, thậm chí có người ví tạo hình nhân vật với chủ một hộp đêm.

Chất lượng dàn dựng của Hoàng hậu tái hôn cũng nhận đánh giá trái chiều. Theo TenAsia, dù kỹ xảo biến hình thành chim của nhân vật Heinrey được xử lý tương đối tự nhiên, một số phân đoạn như cảnh khiêu vũ ở cung điện lại khá gượng gạo, thiếu sự ăn khớp giữa chuyển động của diễn viên và không khí chung.

Tờ Star Today nhận xét phần mở đầu phim có nhịp kể tương đối chậm, trong khi một số lời thoại cường điệu và chất lượng hình ảnh thiếu đồng đều ảnh hưởng đến trải nghiệm người xem. Dù vậy, diễn xuất của dàn sao vẫn được đánh giá tích cực. Đặc biệt, khi những mâu thuẫn tình cảm bắt đầu chồng chéo, câu chuyện dần trở nên hấp dẫn hơn.

Ngoài ra, cảnh thân mật giữa Shin Min Ah và Ju Ji Hoon ngay tập mở màn thu hút sự chú ý. Trong phân đoạn này, Hoàng hậu Navier (Shin Min Ah) và Hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon) thức dậy sau một đêm bên nhau. Khi Navier định rời giường để chuẩn bị cho buổi tiệc năm mới, Sovieshu bất ngờ kéo vợ trở lại, ôm cô vào lòng.

Hoàng hậu tái hôn quy tụ dàn sao Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young. Ảnh: Disney plus.

Phân đoạn được cho là khá táo bạo khi Shin Min Ah diện trang phục quây, để lộ vai. Những cử chỉ gần gũi của hai diễn viên khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Hoàng hậu tái hôn được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng và webtoon cùng tên, xoay quanh Navier, vị hoàng hậu bị chồng ruồng bỏ sau khi ông nảy sinh tình cảm với một phụ nữ khác. Thay vì níu kéo cuộc hôn nhân, cô quyết định chấp nhận ly hôn và yêu cầu được tái hôn với hoàng tử nước láng giềng.