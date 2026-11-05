'Diễn viên trẻ đẹp nhất Nhật Bản' trong bom tấn về quái vật Godzilla

Diễn xuất của Hamabe nhìn chung nhận phản hồi tích cực, đặc biệt ở cách thể hiện sự chuyển biến tâm lý của Noriko. Nữ diễn viên cho thấy hình ảnh người mẹ dịu dàng, giàu tình cảm, đồng thời thể hiện được sự quyết liệt khi nhân vật phải đứng trước những lựa chọn khó khăn. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cách bộc lộ cảm xúc trong phim đôi lúc còn cường điệu, trong khi tuyến tình cảm gia đình chưa thực sự tạo được chiều sâu như phần trước. Những hạn chế này cũng phần nào đến từ cách xây dựng kịch bản và phát triển nhân vật. Ảnh: sweetweb.