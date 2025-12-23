Hoàng Đức khoe nhà riêng 10 tỷ ở tuổi 27

Hoàng Đức đã xuống tiền mua căn hộ cao cấp rộng 120 m2 tại khu vực Mỹ Đình, Hà Nội từ năm 2024. Ngôi nhà này thuộc một dự án hot nên có giá hơn 10 tỷ đồng , đặc biệt là có view nhìn ra SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Vì bận rộn, đến đầu năm nay, ngay sau khi cùng đội tuyển Việt Nam trở về từ Thái Lan sau ASEAN Cup 2024, tiền vệ sinh năm 1998 mới cùng bố mẹ đi nhận nhà mới.