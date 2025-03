Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 3 nhà dân ở Cà Mau

Đại tá Trần Hồng Minh giữ chức Phó giám đốc Công an TP.HCM

0

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công an TP.HCM.