Chủ 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' không đủ tiền chuyển đổi đất?

Làm việc với ngành thuế, chủ 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' xây không phép cho biết gia đình không có khả năng nộp tiền sử dụng đất để chuyển đổi phần đất xây dựng vi phạm.

Chi cục Thuế khu vực II (Cục Thuế tỉnh Cà Mau) vừa nhận được thư mời của TAND tỉnh này đến làm việc liên quan vụ kiện hành chính về đất đai do ông Hồ An Tập khởi kiện.Trước đó, ông Hồ An Tập, chủ căn biệt thự "đẹp nhất Cà Mau", đã khởi kiện UBND TP Cà Mau, Chủ tịch TP Cà Mau liên quan đến quyết định hành chính trong quản lý nhà nước về đất đai.

Dự kiến TAND tỉnh sẽ làm việc với cơ quan thuế vào ngày 25/2 tới.

Theo Chi cục Thuế khu vực II, hiện ông Tập chưa nộp hơn 8,3 tỷ đồng tiền sử dụng đất theo thông báo của Chi cục Thuế, để chuyển đổi từ đất thuỷ sản sang đất ở với hơn 2.200m2 đất vi phạm. Theo quy định, người nộp phải đóng 50% số tiền trong 30 ngày sau thông báo và 50% còn lại trong 60 ngày tiếp theo.

Chi cục Thuế khu vực II đã mời ông Tập làm việc. Tại buổi làm việc, ông Tập vẫn nói không có khả năng nộp số tiền trên, và khởi kiện để xin chỉ chuyển mục đích sử dụng 580 m² đất.

Theo cơ quan thuế, trường hợp ông Tập chậm nộp số tiền trên, hệ thống quản lý thuế sẽ tự động tính tiền chậm nộp và cộng dồn, căn cứ theo đó ngành thuế thực hiện.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, TAND tỉnh Cà Mau vừa có thông báo thụ lý vụ án hành chính số 04, về khiếu kiện hành chính trong quản lý nhà nước về đất đai. Bên khởi kiện là ông Hồ An Tập, bên bị kiện là UBND TP. Cà Mau, Chi cục Thuế khu vực II và Chủ tịch UBND TP. Cà Mau.

Theo văn bản thụ lý vụ án, ông Hồ An Tập yêu cầu TAND tỉnh Cà Mau giải quyết huỷ một loạt quyết định, công văn, thông báo của UBND TP Cà Mau, Chi cục Thuế khu vực II.

Các quyết định, công văn trên liên quan tới việc xử lý căn biệt thự của ông Tập xây không phép trên đất nuôi trồng thuỷ sản.

Ông Tập còn yêu cầu toà giải quyết buộc UBND TP. Cà Mau thực hiện công vụ theo quy định của pháp luật, liên quan đến việc cho vợ chồng ông chuyển mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở với diện tích 580 m2 trên phần đất đã xây dựng nhà (tổng diện tích vi phạm hơn 2.000 m2 - PV).

Trước đó, Báo Tiền Phong đã có nhiều tin, bài phản ánh sự việc trên. Theo đó, cuối năm 2022, lúc cơ bản hoàn thành tòa biệt thự, ông Hồ An Tập đã quay và phát trực tiếp hình ảnh căn biệt thự lên mạng xã hội và tự nhận "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau". Sau đó, cơ quan chức năng phát hiện tòa nhà này xây dựng không phép trên đất nuôi trồng thuỷ sản. Trong hơn hai năm qua, UBND TP Cà Mau đã có nhiều quyết định liên quan xử lý vi phạm của chủ căn biệt thự trên, với những quyết định trái ngược nhau, như buộc phá dỡ rồi lại cho tồn tại; cưỡng chế phá dỡ rồi dừng; buộc chuyển đổi 1/4 diện tích đất vi phạm sau đó lại buộc chuyển đổi toàn bộ diện tích... Tới nay, căn biệt thự vi phạm vẫn nguyên, gia đình sử dụng phần sân để kinh doanh. Quyết định gần nhất được Chủ tịch UBND TP Cà Mau ban hành là giữ căn biệt thự, nhưng ông Tập phải chuyển mục đích sử dụng phần đất vi phạm từ đất thuỷ sản sang đất ở hơn 2.000 m2, tổng số tiền chuyển đổi cơ quan thuế tính toán hơn 8,3 tỷ đồng .