Hoa hậu Bảo Ngọc lên tiếng về tin làm giả thư trúng tuyển thạc sĩ

Giữa nghi vấn làm giả thư trúng tuyển Đại học Columbia, hoa hậu Bảo Ngọc cho biết đã chủ động ẩn dữ liệu bảo mật, nhưng cách xử lý hình ảnh đã gây hiểu lầm.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Ảnh: FBNV.

Trưa 23/6, giữa nghi vấn chỉnh sửa, can thiệp thư báo trúng tuyển chương trình thạc sĩ từ trường Quan hệ Quốc tế và Công cộng (SIPA), trực thuộc Đại học Columbia, hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có phản hồi chính thức trên trang cá nhân.

Theo đó, Bảo Ngọc đăng tải kèm hình ảnh thư báo trúng tuyển trên trang cá nhân và khẳng định đó là văn bản do Đại học Columbia cấp, chứa các nội dung liên quan đến trường học, chương trình đào tạo, kết quả tuyển sinh. Nàng hậu khẳng định thư trúng tuyển này hoàn toàn không có bất kỳ sự thay đổi nào so với tài liệu gốc.

Trước các nghi vấn về việc làm giả thư trúng tuyển, Bảo Ngọc cho biết trong quá trình chuẩn bị hình ảnh để đăng tải công khai, một số thông tin cá nhân và dữ liệu cần được bảo mật đã được ẩn đi nhằm đảm bảo quyền riêng tư.

"Cách thức trình bày hình ảnh sau khi xử lý đã dẫn đến những băn khoăn và thắc mắc. Bảo Ngọc ghi nhận những ý kiến này và nhận thấy đây là điều cần được thực hiện cẩn trọng hơn", nàng hậu chia sẻ.

Bảo Ngọc cũng cho biết sau khi rà soát, cô và ekip đã cập nhật lại hình ảnh theo hướng rõ ràng, phù hợp hơn, đồng thời bảo đảm giữ nguyên nội dung của tài liệu gốc trong phạm vi thông tin được phép công khai.

Thư báo trúng tuyển do Bảo Ngọc đăng tải, khẳng định là do Đại học Columbia cấp, không có thay đổi so với bản gốc. Ảnh: FBNV.

Về thông tin giám đốc chương trình học, bên dưới phần bình luận, Bảo Ngọc dẫn thông tin từ trang web của trường. Cụ thể, trên hệ thống thông tin của Đại học Columbia, vị giáo sư này sử dụng song song cả hai tên gọi tùy vị trí hiển thị. Tại danh mục đường dẫn và tên hiển thị chính, trường sử dụng tên gọi thân mật là Steve Cohen. Trong khi đó, ở phần giới thiệu tiểu sử và chức danh đầy đủ, ông được ghi nhận là Steven Cohen.

Liên quan đến kế hoạch học tập, Bảo Ngọc cho biết xuất phát từ lý do khách quan cũng như ưu tiên cho các công việc cần triển khai hiện tại, cô hoãn lịch nhập học sang tháng 5/2027.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, đạt danh hiệu á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Sau đó, Bảo Ngọc đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Liên lục địa 2022 và đạt ngôi vị cao nhất.

Trước đó, hôm 19/6, hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng tải bài viết khoe trúng tuyển chương trình Master of Public Administration in Environmental Science and Policy (thạc sĩ Quản lý công về Khoa học Môi trường và Chính sách - PV) tại Columbia - SIPA.

Một bộ phận dân mạng phát hiện hình ảnh thư trúng tuyển do Bảo Ngọc đăng tải có dấu hiệu bất thường. Cụ thể, bức thư xuất hiện lỗi chính tả khi cụm từ "no tuition" (miễn học phí - PV) bị viết thành "ho tuition". Tên của giám đốc chương trình học là "Dr. Steven Cohen" cũng bị viết thành "Dr. Steve Cohen". Đây được cho là những lỗi hiếm khi xảy ra, đặc biệt với một trường Đại học danh tiếng của Mỹ.

Bên cạnh đó, việc Bảo Ngọc liên tục chỉnh sửa bài đăng, cập nhật ảnh thư mời khác có thêm thông tin cô nhận học bổng trị giá 15.000 USD càng khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn về tính xác thực của thư báo trúng tuyển.

Thư báo trúng tuyển ban đầu (bên trái) và thư báo bản cập nhật có số tiền học bổng do Bảo Ngọc đăng tải trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV.