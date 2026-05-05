Hồ sơ khám bệnh của người dân TP.HCM gói gọn trong một ứng dụng

TP.HCM triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử trên ứng dụng Công dân số, giúp người dân tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, theo dõi và quản lý sức khỏe cá nhân trên một nền tảng duy nhất.

Tất cả hồ sơ sức khoẻ của người dân TP.HCM được tích hợp trong ứng dụng Công dân số. Ảnh: Hoài Bảo.

Ngày 5/5, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM và Công an TP.HCM thống nhất phương án triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trên ứng dụng Công dân số TP.HCM.

Theo phương án này, mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất, gắn với mã định danh cá nhân, đảm bảo “đúng người, đúng dữ liệu”, hạn chế trùng lặp và sai lệch thông tin. Toàn bộ dữ liệu sức khỏe, từ lịch sử khám chữa bệnh đến kết quả tầm soát, sẽ được cập nhật từ các cơ sở y tế và hiển thị tập trung trên một nền tảng.

Điểm đáng chú ý là người dân không cần cài đặt thêm ứng dụng mới, bởi hệ thống được tích hợp trực tiếp vào nền tảng Công dân số hiện có của TP.HCM. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể tra cứu lịch sử khám bệnh, theo dõi các chỉ số sức khỏe và quản lý thông tin cá nhân một cách thuận tiện.

Không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân, hệ thống còn cho phép kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở y tế, từng bước hình thành kho dữ liệu sức khỏe dùng chung của thành phố. Đây là nền tảng để ngành y tế chuyển sang mô hình quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng chăm sóc.

Việc xác thực thông tin được thực hiện thông qua định danh điện tử VNeID, nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu cá nhân. Đồng thời, TP.HCM cũng xây dựng giải pháp tạo lập hồ sơ cho người phụ thuộc như trẻ em, học sinh hoặc người cần đại diện hợp pháp.

Hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ được triển khai theo 4 bước gồm: tạo lập thông tin hành chính; cập nhật dữ liệu sức khỏe; đồng bộ, hiển thị; khai thác phục vụ người dân cũng như công tác quản lý. Chính quyền địa phương sẽ theo dõi tiến độ qua hệ thống dashboard, gắn với quản lý sức khỏe theo địa bàn dân cư.

Theo ngành y tế, việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử được kỳ vọng tạo bước chuyển từ chăm sóc bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, chủ động, liên tục theo vòng đời, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân TP.HCM.