Hộ kinh doanh thu dưới 1 tỷ/năm có thể được hoàn thuế quý I

Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm, cho phép hoàn hoặc bù trừ số thuế đã nộp với các hộ có doanh thu dưới mức này, bao gồm khoản đã nộp trong quý I/2026.

Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng/năm. Ảnh: Linh Huỳnh.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2026/NĐ-CP về chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, với một điểm đáng chú ý liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người nộp thuế là các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng /năm.

Theo cơ quan soạn thảo, cuối năm 2025, Quốc hội đã thông qua các luật thuế quan trọng, trong đó nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân với hộ, cá nhân kinh doanh từ 100 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm, đồng thời nâng ngưỡng không chịu thuế giá trị gia tăng từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, chi phí đầu vào tăng cao và sức mua suy giảm, Bộ Tài chính cho rằng cần tiếp tục điều chỉnh chính sách để hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, đồng thời hạn chế tình trạng trốn và tránh thuế.

Trên cơ sở đó, dự thảo mới đề xuất nâng đồng thời hai ngưỡng doanh thu này lên 1 tỷ đồng /năm. Mức điều chỉnh này cũng được thiết kế đồng bộ với quy định yêu cầu các hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Đáng chú ý, dự thảo đã bổ sung quy định xử lý đối với các trường hợp đã nộp thuế quý I nhưng doanh thu thực tế không vượt ngưỡng mới. Cụ thể, nếu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân cho hoạt động kinh doanh, nhưng tổng doanh thu phát sinh trong năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, thì số thuế đã nộp sẽ được xử lý theo hướng bù trừ hoặc hoàn trả theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Như vậy, nếu dự thảo nghị định được thông qua, những hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng trong năm 2026 (bao gồm cả các trường hợp đã tạm nộp thuế trong quý I/2026) sẽ thuộc diện được hoàn thuế hoặc bù trừ phần nộp thừa. Đây được xem là điểm mới quan trọng, góp phần giảm gánh nặng tài chính cho khu vực kinh doanh nhỏ lẻ trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Không chỉ dừng lại ở hộ kinh doanh, Bộ Tài chính cũng đề xuất áp dụng chính sách ưu đãi tương tự đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các mô hình kinh doanh.

Theo đó, doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 1 tỷ đồng /năm sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Dự thảo cũng quy định rõ cách xác định doanh thu bao gồm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và thu nhập khác; trường hợp doanh nghiệp hoạt động chưa đủ 12 tháng sẽ được quy đổi theo thời gian thực tế.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập, nếu dự kiến doanh thu trong năm không vượt quá 1 tỷ đồng , có thể tạm thời chưa phải nộp thuế. Tuy nhiên, nếu kết thúc kỳ tính thuế mà doanh thu thực tế vượt ngưỡng, doanh nghiệp vẫn phải kê khai, nộp bổ sung phần thuế còn thiếu cùng tiền chậm nộp theo quy định.

Hiện dự thảo nghị định đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.