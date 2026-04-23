Đề xuất hộ kinh doanh thu trên 3 tỷ/năm mới phải nộp thuế

Đề xuất mới của Bộ Tài chính đã nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh từ 500 triệu lên 1 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng vẫn cần tăng thêm.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ, cá nhân kinh doanh 1 tỷ đồng/năm là hợp lý. Ảnh: Quochoi.vn.

Sáng 23/4, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đáng chú ý, nội dung về ngưỡng doanh thu miễn thuế với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhận được sự quan tâm của rất nhiều đại biểu.

Đề xuất nâng doanh thu miễn thuế lên 3 tỷ/năm, tự động điều chỉnh theo CPI

Đa số đại biểu Quốc hội đều đồng tình với các đề xuất mới của cơ quan soạn thảo trong dự án luật, đặc biệt là việc giao Chính phủ quyết định ngưỡng doanh thu miễn thuế với các hộ, cá nhân kinh doanh. Tuy nhiên, với ngưỡng doanh thu miễn thuế 1 tỷ đồng /năm mà Bộ Tài chính đưa ra trong dự thảo nghị định mới đây, một số đại biểu cho rằng mức này vẫn chưa phù hợp.

Cụ thể, đại biểu Nguyễn Duy Thanh (đoàn Cà Mau), Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, cho biết trước đó Ủy ban Kinh tế và Tài chính (cơ quan thẩm tra) đã đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh tối thiểu là 2 tỷ đồng /năm. Tuy nhiên, ông Thanh cho rằng ngưỡng hợp lý cần nâng lên 3 tỷ đồng /năm.

Đại biểu Nguyễn Duy Thanh đề xuất hộ kinh doanh thu dưới 3 tỷ đồng /năm không phải nộp thuế. Ảnh: Quochoi.vn.

“3 tỷ chia đều cho 12 tháng thì doanh thu một tháng khoảng 250 triệu đồng. Trừ tất cả chi phí thuê mặt bằng, lãi suất, thuế nhân công thì hộ kinh doanh đó còn lại lợi nhuận khoảng 10%, tức 20-25 triệu đồng/tháng”, đại biểu Thanh phân tích và cho rằng nếu hộ kinh doanh này có vợ chồng và 2 con, chia ra 4 người thì mức thu nhập kể trên vẫn là thấp.

Ông cũng đề xuất phương án quy định khung doanh thu miễn thuế ngay trong luật, gồm doanh thu tối thiểu và tối đa, để đảm bảo tính ổn định hoặc ít nhất phải xác lập nguyên tắc rõ ràng như gắn với thu nhập bình quân đầu người, mức sống dân cư hoặc chỉ số giá tiêu dùng để Chính phủ có cơ sở điều chỉnh minh bạch, có thể dự báo trước.

Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc (đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM, thì cho rằng việc phân cấp, phân quyền quyết định ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ, cá nhân kinh doanh về Chính phủ cần đi kèm tiêu chí định lượng minh bạch. Bà kiến nghị bổ sung quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế này được điều chỉnh tự động theo biến động của chỉ số giá tiêu dùng và chi phí đầu tư.

Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc (TP.HCM) đề xuất ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh được điều chỉnh tự động theo CPI. Ảnh: Quochoi.vn.

“Cơ chế này nhằm loại trừ phần doanh thu tăng do lạm phát, đảm bảo chỉ thu thuế trên lợi nhuận thực. Qua đó, bảo vệ sinh kế của người dân và doanh nghiệp”, đại biểu Trúc nhấn mạnh.

Cùng nội dung, đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn TP.HCM), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, cho biết hơn 5 triệu hộ kinh doanh đang rất chờ đợi những quy định mới mà Quốc hội đang thảo luận.

Ông Thân bày tỏ quan điểm ủng hộ với quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế cho hộ kinh doanh là 1 tỷ đồng /năm, đồng thời cho biết ước tính khoảng 70-80% hộ kinh doanh hiện nay thuộc ngưỡng doanh thu này. Tuy nhiên, ông đề xuất cần có thêm quy định về nhóm hộ kinh doanh thu 1- 3 tỷ đồng /năm.

Theo đại biểu, với nhóm hộ kinh doanh thu dưới 1 tỷ/năm thì áp dụng quy định miễn thuế, nhưng cần bổ sung mức thuế cố định hàng tháng với nhóm hộ kinh doanh thu 1- 3 tỷ đồng . Lý do là nhóm hộ kinh doanh này dù áp dụng nhiều chính sách khuyến khích cũng rất khó để lên doanh nghiệp. Trong khi nhóm hộ kinh doanh thu trên 3 tỷ/năm là lực lượng đang được bồi dưỡng để trở thành doanh nghiệp.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (TP.HCM) đề xuất có mức thuế "cứng" với hộ kinh doanh thu 1- 3 tỷ đồng /năm. Ảnh: Quochoi.vn.

Ông Thân cho biết mức thuế cố định này sẽ được tính dựa trên doanh thu bình quân mà hộ kinh doanh tự kê khai trong 3 lần. Điều này nhằm tránh rủi ro hộ kinh doanh thu trên 1 tỷ nhưng kê khai xuống dưới 1 tỷ/năm.

Bộ trưởng Tài chính nói gì?

Sau khi nghe góp ý, đề xuất của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật.

Về ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ, cá nhân kinh doanh, Bộ trưởng cho biết Thủ tướng đã chỉ đạo sát sao. Hiện Bộ Tài chính cũng đã có dự thảo nghị định gửi Bộ Tư pháp thẩm định, đảm bảo ngay sau khi luật có hiệu lực sẽ ban hành ngay văn bản hướng dẫn để đưa luật đi vào cuộc sống.

Liên quan ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng /năm, Bộ trưởng Tài chính khẳng định cơ quan soạn thảo đã cân nhắc nhiều mặt, tính toán kỹ tác động đến thu ngân sách và đối tượng chịu thuế. Ông cho rằng ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng /năm là hợp lý ở thời điểm hiện nay, đồng thời đã tăng gấp đôi so với mức hiện hành.

Trường hợp nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng /năm như trong dự thảo luật, Bộ trưởng Tuấn cho biết sẽ tác động tới nguồn thu ngân sách khoảng 7.000 tỷ đồng /năm.

Trong đó, riêng nhóm hộ, cá nhân kinh doanh sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng 4.800 tỷ đồng . Ngoài ra, ngân sách cũng sẽ giảm thu hơn 2.100 tỷ từ khoảng 256.000 doanh nghiệp nhỏ.