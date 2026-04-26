Tất tần tật về cà phê

Cuốn sách là chuyến hành trình hấp dẫn đưa độc giả băng qua những lục địa, xuyên suốt dòng chảy lịch sử để khám phá nguồn gốc, sự phát triển và sức ảnh hưởng sâu rộng của một trong ba thức uống phổ biến nhất thế giới.

'Họ hàng' đông đúc của cây cà phê

  • Chủ nhật, 26/4/2026 19:55 (GMT+7)
Chúng ta thường nghe tên vài giống cà phê nổi tiếng, có hương vị đậm đà như Arabica và Robusta. Thế nhưng họ hàng của cây cà phê đông đúc hơn chúng ta tưởng.

Cay ca phe anh 1

Cây cà phê có rất nhiều giống bản địa, được phân bố ở các vùng địa lý khác nhau. Ảnh minh họa: C.W.

Loại thực phẩm rất quan trọng và giá trị này được cư dân Ethiopia thuở xưa - những người đầu tiên phát hiện và sử dụng đặc tính hữu ích của cà phê - gọi là Bun, tức “màu nâu” hay “đã rang lên”.

Ở Ả Rập, nó mang tên Kawah, nghĩa là “sức mạnh” hay “sinh lực”, khi pha chế thành đồ uống thì gọi là Quahouch. Còn với người Thổ Nhĩ Kỳ, hạt cà phê được gọi là Chaube, còn cà phê dạng lỏng là Kahve. Với người Ba Tư, nó là Karweh, với người bản địa ở quần đảo Mã Lai, nó lại là Kopi, và cuối cùng, nó là Kaffa hay Caffie đối với cư dân khu vực Narca miền đông nam Abyssinia.

Tại đây, cây cà phê mọc dại um tùm, tới tận ngày nay vẫn vậy, rồi cũng chính từ đó mà Linnaeus [1] và những cộng sự đã chọn Coffea làm tên khoa học cho loài cây này.

Chi Coffea được các nhà thực vật học chia ra khoảng sáu mươi loài, trong đó mười lăm loài bắt nguồn từ châu Phi, bảy loài từ châu Á và khoảng hai mươi hai loài từ châu Mỹ. Tuy nhiên, có nhiều lý do để cho rằng dù gọi là "loài" nhưng đa số chỉ là những giống khác nhau thuộc về một "chi" duy nhất do điều kiện đất đai, khí hậu và trồng trọt khác biệt.

Trong ngành thực vật học, cà phê được phân loại là một loài thuộc lớp Pentandria và họ Rubiaceae theo Linnaeus nhưng theo những người khác nó thuộc họ Cinchonacece - một họ cây bao gồm nhiều loài cây bụi nhiệt đới cho ra quả mọng.

Cây cà phê là một loài cây bụi thường xanh. Trong điều kiện tự nhiên, nó sẽ phát triển tới độ cao từ 5,5 - 6 m, hình dạng thẳng đứng, thon nhỏ, thân rất thẳng và trên phần lớn chiều dài thân không có cành cây, chỉ ở ngọn mới chẻ ra vài cành rủ xuống, ít mà dài. Cây cà phê có hệ thống rễ tơ chùm mỏng mảnh ăn sâu dưới lòng đất và một rễ cọc chính giữ vai trò quan trọng cốt yếu.

Thế nhưng, khi được nuôi trồng, nó phát triển thành dạng cây bụi thấp, mọc dày và có hệ thống, chiều cao trung bình chỉ đạt khoảng 1,2 - 1,8 m do sự tăng trưởng chiều cao của nó bị kìm hãm bởi lưỡi dao cắt tỉa của người vun trồng, lại còn bị uốn bằng biện pháp cắt và tỉa ngọn thường xuyên để tạo thành hình chóp nhằm mục đích tăng sản lượng và cải thiện chất lượng sản phẩm cũng như tạo điều kiện để thu hoạch dễ dàng hơn.

Các cành chĩa ngang ra, đơn giản và đối xứng, mọc đều từ mặt đất trở lên, nhưng càng lên trên ngọn thì lại càng rũ xuống, cành hình trụ, dẻo dai, mọc thưa, tỏa rộng ra và chúc xuống như cành của cây táo, nhìn chung cực kỳ đẹp mắt.

Lá dài từ 10 - 15 cm, khi phát triển hết cỡ, sẽ rộng từ 5 - 7,5 cm, có hình trứng thuôn dài mũi nhọn, trơn láng, mặt trên màu xanh sẫm bóng loáng và mặt dưới nhạt hơn, kết cấu chắc và dai, rất giống nguyệt quế Bồ Đào Nha, mọc trên cành được ba năm, có đặc tính tạo cảm giác khỏe khoắn và hưng phấn nhẹ.

Hoa cà phê mọc thành cụm dày ở sát các nách lá, có hình phễu, hoa nhỏ nhưng nhiều, đài hoa có năm cánh hình ống, năm nhị hoa và một vòi nhụy duy nhất chẻ làm hai.

Hoa trắng tinh, có mùi thơm ngát nồng nàn, gần giống với hoa lài. Khi hoa nở, cây phê trông cực kỳ đẹp, tuy vậy, hoa rất chóng tàn và chỉ tồn tại một thời gian ngắn, nhưng nhanh chóng được tiếp nối bởi trái cà phê, hoa thường nở hai hoặc thỉnh thoảng là ba lượt rồi tất cả các nụ sẽ nở rộ, sau một hai ngày là chúng sẽ từ từ ngả sang màu nâu rồi tàn đi. Quá trình này diễn ra càng từ từ và chậm chạp thì càng tốt cho vụ thu hoạch, vốn luôn được ước tính dựa vào số lượng hoa.

Trái cà phê nhanh chóng theo sau mà mọc ra ở nách lá. Đây là loại quả mọng chắc thịt, ban đầu có màu xanh lục và chạm vào thấy khá cứng, rồi dần chuyển sang sắc vàng khi chín dần dưới ánh nắng và thẫm dần nhưng không đồng đều, sắc đỏ tươi hay đỏ sậm sẽ lan ra khắp bề mặt. Giai đoạn này, trái có kích cỡ và hình dạng giống quả cherry nhỏ.

Khi trưởng thành, trái cà phê khoác lên màu đỏ thẫm hoặc màu đen tím đậm bóng loáng với lớp vỏ láng mịn. Ở cả hai trạng thái nở hoa và ra trái, cây cà phê có sắc hương tươi đẹp và đa dạng chẳng nơi đâu sánh bằng.

Là cây thường xanh, tán lá cà phê lúc nào cũng xanh tươi và vào mùa thu, hoa nở ra điểm xuyết giữa những chiếc lá xanh thẫm tựa như bông tuyết, tưởng chừng như nở rộ mãi không ngừng.

Cây tiếp tục cho ra trái trong khi hoa dần trưởng thành và chẳng có gì phi thường hay ấn tượng hơn năng lực sản sinh của nó, vì mùa nào ta cũng thấy hoa lá và trái chín trên cùng một cây vào cùng một thời điểm và có thể hái trái bất cứ lúc nào nhưng thường chỉ có hai vụ thu hoạch định kỳ trong một năm.

[1] Carl Linnaeus (23/5/1707-10/1/1778): một nhà thực vật học, một bác sĩ kiêm nhà động vật học người Thụy Điển, người đã đặt nền móng cho hệ thống danh pháp hiện đại.

Joseph M. Walsh/ Light Books & NXB Phụ nữ Việt Nam

    Noi tim thay 16 giong ca phe khac nhau hinh anh

    Nơi tìm thấy 16 giống cà phê khác nhau

    16:03 25/4/2026 16:03 25/4/2026

    0

    Khí hậu của Brazil rất phù hợp để trồng cà phê. Ở đây, người ta đã tìm thấy rất nhiều giống cà phê bản địa. Phát hiện này khiến các nhà thực vật học có cái nhìn khác về cây cà phê.

    Dau hieu ngoai tinh cua nua kia hinh anh

    Dấu hiệu ngoại tình của nửa kia

    8 phút trước 20:23 26/4/2026

    0

    Nhiều dấu hiệu khác thường trong lối sống của nửa kia đã vô tình tố cáo chuyện ngoại tình. Nếu bạn chú ý quan sát, sẽ dễ dàng phát hiện ra những dấu hiệu bất thường đó.

    Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE hinh anh

    BOOK SPACE

    05:45 20/4/2026 05:45 20/4/2026

    0

    Quán cà phê Bibli Library Cafe (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) gây chú ý với không gian như trong truyện Harry Potter và quy định yêu cầu khách giữ im lặng khi vào quán.

    Nghe viet van hinh anh

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Song mot doi xung dang hinh anh

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vu tru tuan hoan hinh anh

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Diem ky di da can ke hinh anh

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

