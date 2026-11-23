Chuyến đi đến Puerto Rico sau siêu bão Maria khiến Nas Daily hoài nghi về quyền lực của hộ chiếu Mỹ, khi nhiều công dân vẫn chật vật chờ cứu trợ.

Tác giả / Tác phẩm Vòng quanh thế giới trong 60 giây Vòng quanh thế giới trong 60 giây (tên gốc Around the World in 60 Seconds) là cuốn sách của Nuseir Yassin, người sáng lập kênh Nas Daily, cùng Bruce Kluger. Sách được Nguyễn Thiện Khiêm dịch, NXB Trẻ phát hành tại Việt Nam năm 2021. Cuốn sách ghi lại hành trình 1.000 ngày khám phá 64 quốc gia và vùng lãnh thổ của Nas Daily, bắt đầu từ năm 2016. Mỗi ngày, anh thực hiện một video dài 60 giây để kể những câu chuyện về con người, văn hóa và cuộc sống ở các vùng đất mình đi qua. Không chỉ tái hiện những trải nghiệm du lịch, tác phẩm còn hé lộ các câu chuyện hậu trường, góc nhìn của Nas về xã hội, chính trị và những vấn đề anh chứng kiến trên hành trình khám phá thế giới.

Lúc nhỏ, tôi từng nghĩ rằng nếu bạn là công dân một quốc gia giàu có và phát triển, bạn sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi và đặc quyền từ nước nhà.

Ví dụ, nếu bạn là công dân Thụy Sĩ bị mắc kẹt trên đỉnh Everest và cần cứu trợ khẩn cấp, chính phủ Thụy Sĩ, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Thụy Sĩ - cùng các đơn vị tương đương ở Nepal - sẽ làm mọi cách để giúp bạn xuống. Dù có ở nơi đâu xa xôi, bạn vẫn là công dân Thụy Sĩ và được hưởng sự bảo hộ mà quyền công dân và tấm hộ chiếu mang lại.

Thế nên, tôi từng 100% tin rằng chính phủ của quốc gia quyền lực nhất thế giới, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, cũng sẽ luôn cứu giúp công dân Hoa Kỳ ở bất kỳ đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tôi vẫn tin như thế cho tới khi ghé thăm Puerto Rico.

Đúng 6:15 sáng thứ Tư ngày 20 tháng 9 năm 2017, cơn bão Maria với sức gió hơn 100km/h đổ bộ vào Puerto Rico. Cơn bão cấp 4 này tấn công Yabucoa - thung lũng rộng 133 km2 ở bờ biển Đông Nam, nơi nổi tiếng về những nông trại chuối trù phú và những người dân siêng năng cần cù - những công dân Mỹ thường bị gọi là "dân làm đường" vì nơi đây có lịch sử trồng mía lâu năm.

Maria còn tàn phá nặng nề vùng trung tâm hòn đảo trước khi quét qua vùng bờ biển Tây Bắc 8 tiếng đồng hồ sau đó. Đây cũng được ghi nhận là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử Puerto Rico, gây ra thiệt hại 90 tỉ đô la và cướp đi mạng sống của gần 3000 người.

Thế nhưng tệ hơn cả thiên tai chính là cuộc khủng hoảng nhân đạo ngay sau đó: ngập lụt, thiếu nước sinh hoạt, quá trình giải cứu trì trệ, đường truyền bị mất (nên không thể gọi cứu trợ được), kèm theo đó là lần mất điện tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Và cư dân Puerto Rico chỉ có thể tiếp tục cầu cứu. Cả hòn đảo như đang cùng hét lên rằng: "Chúng tôi cũng là người Mỹ mà, tại sao lại không được giúp?"

Từ câu chuyện này, tôi quyết định đưa Nas Daily ghé thăm hòn đảo nhỏ - 6 tháng kể từ sau cơn bão nhưng nhiều người vẫn đang trong tình cảnh khổ sở. Hơn 150.000 người sống trong tình cảnh không có điện, và hơn 200.000 đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm chưa được giải quyết.

Nhưng tôi quyết là vẫn giữ thái độ lạc quan.

"Thế là hết ngày đầu tiên của tôi ở trên hòn đảo này". Tôi hớn hở thông báo ở đầu video của Ngày thứ 704. "Chúng tôi tới đây từ 4h sáng - rất mệt mỏi - nhưng được chào đón trong tiếng nhạc. Khách sạn chúng tôi ở trông như một cái cung điện, còn đồ ăn thức uống thì rất bắt mắt. Chúng tôi cho drone bay khắp đảo và nhận ra, Puerto Rico đẹp như một bức tranh vậy".

Sợ rằng những lời giới thiệu như thế vẫn chưa đủ để mọi người có thể đoán được nơi tôi đang dừng chân, tôi đính kèm thêm cả thước phim tôi đã quay: khung cảnh thành El Morro kỳ vĩ ở bến cảng San Juan nhìn từ trên cao; khách sạn sang chảnh tôi và Alyne ở; bữa trưa đầy màu sắc với bánh kếp và rau củ quả; và cảnh chúng tôi nhảy theo điệu nhạc calypso xập xình ở khắp mọi nơi - sân bay, bãi biển, đường phố. Trong một vài phân cảnh, tôi còn đội chiếc nón rộng vành in hình cờ Puerto Rico.

Ngay từ giây đầu, người xem Nas Daily đã có thể ngờ ngợ 2 điều: 1 là tôi đã không theo dõi thời sự suốt 6 tháng trời, 2 là tôi chẳng có ý tứ gì hết khi cứ vô tư đăng ảnh kiểu bưu thiếp về một vùng đất vừa bị tàn phá nặng nề. Nếu mà nghĩ vậy thì sai rồi. Tôi tới Puerto Rico là để làm rõ một điều: bão có mạnh hơn cả Maria đi nữa cũng chẳng thể làm suy tàn được một nền văn hóa.

"Puerto Rico là một hòn đảo ở vùng biển Caribbean và thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ", tôi nói tiếp. "Có điều đây không được xem là một bang, và người dân thì không được bầu cử. Mới nửa năm trước thôi, người dân Puerto Rico phải hứng chịu trận thiên tai kinh khủng nhất trong lịch sử - nhiều người thương vong và nhà cửa bị phá hủy. Nhưng tinh thần của họ thì không, và Puerto Rico đang hồi sinh. Hãy tới đây và chia sẻ một chút tình cảm. Tin tôi đi, tất cả mọi nghĩa cử đều giúp ích được ít nhiều đấy".

Đó là quyết định tôi đã đưa ra trên chuyến bay tới đây. Tôi đã đọc rất nhiều về những hậu quả do bão Maria gây ra, theo dõi những cuộc tranh cãi về nỗ lực giải cứu, và nghe được những tiếng khóc thống thiết cầu xin sự giúp đỡ. Thế nên suốt 6 ngày sau đó, tôi đã cố gắng góp chút sức để xoa dịu tình hình theo cách của riêng tôi, bằng cách trưng ra cho mọi người thấy tinh thần bất diệt của hòn đảo và ý chí quật cường của con người nơi đây.

Cuốn sách Vòng quanh thế giới trong 60 giây của Nuseir Yassin và Bruce Kluger, do Nguyễn Thiện Khiêm dịch, NXB Trẻ phát hành tại Việt Nam năm 2021. Ảnh: NXB Trẻ.

Tôi phỏng vấn Elaine - một chủ nhà hàng đang cố để không phá sản sau trận thiên tai kinh hoàng. Nhà hàng của cô chuyên về socola, cùng với sự giúp sức từ người đầu bếp Tây Ban Nha, cô đưa hơn 40 món ăn có socola vào thực đơn: từ cá hồi sốt tartare socola, hạt quinoa phủ socola, cho tới gà và khoai tây chiên ướp socola. Cô cũng nhanh nhẩu kể tôi nghe rằng ngày xưa, socola là món ăn chính của những người dân nghèo Puerto Rico.

Tôi gặp Jan - một góa phụ 83 tuổi vẫn đang tuyển... chồng, bà bảo không một cơn bão nào có thể chặn đứng việc tìm chồng của bà hết. Là một nghệ sĩ piano, một họa sĩ, nhà điêu khắc và một người đua ngựa, đồng thời sở hữu một khách sạn ngay tại nơi mà ngành công nghiệp du lịch vừa bị giáng một đòn cực mạnh - Jane vẫn luôn mong muốn tìm được người bạn đời để cùng sẻ chia hạnh phúc.

Tôi thậm chí còn mời được thống đốc Puerto Rico vào video để trò chuyện về mức thuế thấp đến khó tin ở đây - chỉ 4% - điều này chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều chủ doanh nghiệp và người dân đang có ý định tới hòn đảo thiên đường này để định cư. Tôi chẳng phải nhà kinh tế học hay chuyên gia gì về thuế, tôi nói rồi, nhưng Puerto Rico luôn luôn có thể sử dụng nguồn lực là những công dân mới đang tràn trề nhiệt huyết, và mức thuế hấp dẫn thì giống như một hấp lực mời gọi người ta đến đây sống vậy.

Ngay cả khi ca ngợi sự kiên cường của người dân trên đảo, tôi cũng luôn chú ý để không bỏ sót những hậu quả cơn bão đã gây ra.

Tôi ghé thăm những người sống ở một vùng núi xa xôi, nơi bị bão Maria càn quét - họ vẫn đang sống trong những ngôi nhà không mái, không có điện, không mạng di động, không nước sạch. Chúng tôi nói về quyền công dân Hoa Kỳ của họ, và mỉa mai làm sao, hộ chiếu của họ lại là niềm ao ước của cả thế giới bởi họ được đảm bảo mọi quyền tự do và cả Giấc mơ Mỹ.

Thế tại sao, chúng tôi thắc mắc, đã nửa năm qua đi kể từ cơn bão, mà họ vẫn phải sử dụng pin lấy từ ắc qui xe ô tô, uống nước từ những cái màng lọc rẻ tiền, những thùng đựng nước đá và ngày càng hết kiên nhẫn nổi?

"Đây chẳng phải vấn đề giữa phe bảo thủ và phe tự do," tôi nói với người xem Nas Daily. "Cũng chẳng phải vấn đề giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Đây chính là vấn đề của nước Mỹ. Nếu những công dân yếu thế nhất chính là đại diện cho sức mạnh của một đất nước, thì nước Mỹ thật sự mạnh tới đâu?

Lần này, tôi và hai cộng sự - Agon và Karam - quyết định tự mình trải nghiệm cuộc sống mà những cư dân Puerto Rico đầy dũng cảm này lâu nay phải chịu đựng. Chúng tôi đã sống nguyên một ngày không có điện và Internet.

Thật sự quá khắc nghiệt. Mỗi lần muốn gọi điện thoại là phải leo lên tận đỉnh núi để bắt sóng. (Với một người nghiện Internet như tôi thì đây quả là một nỗ lực kinh khủng). Để có nước uống, chúng tôi phải múc từ sông, lọc một cách từ từ rồi cẩn thận đổ ra. Tối đến, chúng tôi phải dùng pin di động, máy phát và nến thì mới có thể nhìn thấy đường.

Hết ngày đầu tiên (và cũng là cuối cùng) ở chỗ này, Agon, Karam và tôi đều thấy bức bối. Không thể tin nổi là mọi người ở đây đã phải sống như thế này suốt 6 tháng trời.

Đó là điều mà tôi muốn nói đấy. Với nhiều người chúng ta, gặp một vấn đề nhỏ xíu thôi là cứ như thể tận thế đến nơi rồi vậy. Khi đường truyền cáp quang bị nghẽn một vài giờ; khi nhà hàng yêu thích đóng cửa; hay là khi đợi 30 phút mà vẫn không gọi được Uber - và ôi, chúng ta rất thích phàn nàn (tôi thì lại rất hay càm ràm).

Thế mà ngay tại nơi núi rừng Puerto Rico này, người ta vẫn ngoan cường đương đầu với nghịch cảnh. Cả cộng đồng vẫn luôn mạnh mẽ bất kể gian khó. Họ quý trọng thiên nhiên hơn. Và họ quý trọng nhau hơn. Ngay cạnh chiếc máy phát điện ồn ã, chúng tôi thấy một gia đình đang vui vẻ ngồi ăn bên nhau. Trong đêm tối, họ quây quần bên ánh nến lung linh.

Sự thiếu thốn kiểu như thế này không chỉ có ở Puerto Rico hậu thảm họa. Khắp nơi trên thế giới, người người đang phải vật lộn trong tình cảnh mà nhiều người phương Tây thậm chí khó có thể hình dung được. Chính những gì họ thiếu thốn - đồ ăn thức uống, dịch vụ y tế, giáo dục, an ninh - lại là những điều chúng ta xem là hiển nhiên phải có.

Suốt một tuần ở đây, người dân Puerto Rico đã cho chúng tôi biết rằng ngay cả cơn gió to nhất cũng không thể thổi tắt ngọn nến của họ. Dù cố né tránh đến mấy, tôi vẫn phải đối diện với câu hỏi: Nếu những công dân yếu thế nhất chính là đại diện cho sức mạnh của một đất nước, thì tấm hộ chiếu Mỹ thật sự mạnh tới đâu?