Đi cắm trại chỉ để đọc sách ở Mỹ

Thay vì dành cả chuyến đi để leo núi hay khám phá các điểm tham quan, một số du khách tại Mỹ lựa chọn cắm trại, đọc sách bên đống lửa và trò chuyện cùng những nhà văn yêu thích.

Du khách thư giãn đọc sách giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình trong chuyến cắm trại. Ảnh: Uriel Mont/Pexels.

Tháng 6, nữ du khách Rachel Otero một mình đến khu cắm trại giữa sa mạc Utah (Mỹ), cùng khoảng 40-50 người xa lạ dành ba ngày chỉ để đọc sách.

Điều thú vị là những căn lều tiện nghi ở đây không có Internet. Du khách đọc tiểu thuyết, trò chuyện với nhà văn bên đống lửa và thưởng thức các món ăn lấy cảm hứng từ sách. Vốn hướng nội và ít đi du lịch một mình, Rachel bất ngờ khi kết thúc chuyến đi với một cuốn tiểu thuyết đã đọc xong và những người bạn mới.

Mô hình cắm trại đọc sách độc đáo này đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Mỹ, những người muốn tạm rời xa màn hình điện thoại, hòa mình vào thiên nhiên và tìm lại niềm vui lật giở từng trang sách giấy.

Trong chuyến cắm trại cao cấp dành cho người yêu sách, kết hợp đọc sách, giao lưu tác giả và nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên tại Mỹ. Ảnh: Hyatt Hotels.

Ba ngày cắm trại chỉ để đọc sách

Chia sẻ trên Apartment Therapy, Rachel cho biết cô tham gia kỳ nghỉ tại khu cắm trại ULUM Moab, gần các vườn quốc gia nổi tiếng của bang Utah. Cô vốn không quen đi du lịch một mình và từng lo lắng về việc phải hòa nhập với hàng chục người xa lạ.

Tuy nhiên, lịch trình tại đây khá thoải mái. Người tham gia nghỉ trong những căn lều được trang bị giường lớn, lò sưởi và phòng tắm riêng, nhưng không có Internet. Muốn kết nối mạng, họ phải đến khu sinh hoạt chung.

Ban ngày, Rachel có thể đọc sách trong lều, thư giãn bên hồ bơi, tham gia yoga hoặc đi bộ đường dài. Buổi tối, mọi người dùng bữa cùng nhau rồi quây quần bên đống lửa để thảo luận về những cuốn tiểu thuyết yêu thích.

Điểm đặc biệt là mỗi kỳ cắm trại được xây dựng theo một chủ đề văn học riêng. Trong chuyến đi của Rachel, chủ đề chính là tiểu thuyết trinh thám, giật gân.

Người tham gia được gợi ý đọc trước 2 tác phẩm We Were Never Here của Andrea Bartz và Society of Lies của Lauren Ling Brown. Hai nhà văn cũng trực tiếp tham gia giao lưu, trao đổi với độc giả về nhân vật, tình tiết và quá trình sáng tác.

Rachel đặc biệt thích thú khi nhận ra khung cảnh sa mạc nơi cắm trại có nhiều nét tương đồng với bối cảnh đoạn kết của cuốn We Were Never Here. Điều này khiến những cuộc thảo luận về tác phẩm trở nên thú vị hơn.

Du khách tham gia chuyến cắm trại kết hợp đọc sách, giao lưu với nhà văn và khám phá thiên nhiên tại ULUM Moab, bang Utah (Mỹ), dịp tháng 6. Ảnh: Mint Collective.

Ngay cả thực đơn cũng được xây dựng theo chủ đề văn học, với những món tráng miệng và cocktail lấy cảm hứng từ các tình tiết trong tiểu thuyết.

Các hoạt động không bắt buộc, cho phép du khách lựa chọn giữa việc giao lưu với mọi người hoặc dành thời gian yên tĩnh đọc sách.

Những kỳ cắm trại tương tự cũng được tổ chức tại nhiều địa điểm khác ở Mỹ. Năm 2025, du khách đến Columbia River Gorge có dịp nướng kẹo marshmallow, trò chuyện bên đống lửa cùng nhà văn Alexene Farol Follmuth và nhận trước cuốn Girl Dinner khi tác phẩm chưa phát hành.

Tại Great Smoky Mountains, người tham gia được giao lưu với nhà văn Ally Condie. Trong khi đó, kỳ cắm trại tại Yosemite vào tháng 5/2026 tập trung vào tiểu thuyết lãng mạn, với sự góp mặt của tác giả Rainbow Rowell.

Theo CoStar News, các chuyến đi thuộc chương trình Camp Unwritten, được tổ chức từ năm 2025. Qua hai mùa hè, chương trình đã có 5 đợt cắm trại tại 4 địa điểm ở Mỹ, mỗi đợt kéo dài ba ngày, với quy mô khoảng 30-50 khách.

Những người xa lạ kết bạn nhờ sách

Bên cạnh hoạt động đọc sách, điểm thu hút của những chuyến cắm trại còn nằm ở cơ hội gặp gỡ những người có chung sở thích.

Với Rachel, việc phải ở cùng gần 50 người xa lạ từng khiến cô lo lắng. Tuy nhiên, những bữa ăn chung, hoạt động ngoài trời và các buổi thảo luận dần giúp cô cởi mở hơn.

Du khách đọc sách, giao lưu với nhà văn và khám phá thiên nhiên trong chuyến cắm trại tại Yosemite, bang California (Mỹ), tháng 5. Ảnh: Mint Collective.

Theo bà Laurie Blair, đại diện đơn vị tổ chức, người tham gia các kỳ cắm trại chủ yếu là khách đi một mình hoặc nhóm bạn nữ.

Sau mùa đầu tiên, chương trình ghi nhận những tình bạn mới được hình thành, trong khi các nhóm bạn đi cùng cũng có thêm thời gian gắn kết. Một số nhà văn còn chủ động bày tỏ mong muốn tham gia những kỳ cắm trại tiếp theo.

Hình thức nghỉ dưỡng này gắn với xu hướng readaways được Expedia Group đề cập trong báo cáo du lịch năm 2026, chỉ những chuyến đi mà du khách dành phần lớn thời gian để thư giãn và đọc sách.

Bà Blair nhận định dù thời gian dành cho việc đọc sách có thể đang giảm, đây vẫn là sở thích quan trọng với nhiều người. Tương tự âm nhạc, thể thao hay ẩm thực, niềm yêu thích văn học có thể trở thành lý do để họ lên đường du lịch.