HLV Wilshere giành danh hiệu đầu tiên

Đêm 12/4, Jack Wilshere cùng Luton đánh bại Stockport County 3-1 ở chung kết EFL Trophy tại Wembley.

Wilshere có danh hiệu đầu tiên sau 38 trận cầm quân.

Trước sự chứng kiến của gần 50.000 khán giả, trận chung kết đã diễn ra với kịch bản nghẹt thở ngay từ những phút đầu. Stockport County, đội bóng đang khao khát phá bỏ "lời nguyền" chung kết, đã khởi đầu đầy hưng phấn. Phút thứ 8, Adama Sidibeh cụ thể hóa ưu thế bằng pha bứt tốc dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ thành James Shea, mở tỷ số cho County.

Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện ở phút 13, khoảnh khắc đầy xúc động khi cả sân vận động cùng đứng dậy vỗ tay tưởng nhớ Noah Campbell, một cổ động viên nhí 13 tuổi của Luton vừa qua đời. Như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, đoàn quân của Wilshere vùng lên mạnh mẽ. Phút 35, Emilio Lawrence, tài năng trẻ mượn từ Manchester City, đã có pha xử lý kỹ thuật bên cánh trái trước khi dứt điểm tinh tế gỡ hòa 1-1.

Thừa thắng xông lên, ngay trước khi hiệp một khép lại, Nahki Wells đã biến Wembley thành sàn diễn riêng của mình. Đón đường chuyền sắc lẹm từ Kai Naismith, tiền đạo kỳ cựu này khống chế bóng đẳng cấp rồi tung cú sút sấm sét vào góc gần, hoàn tất cú lội ngược dòng cho Luton.

Bước sang hiệp hai, dù Stockport dồn toàn lực tấn công và tạo ra không ít sóng gió lên khung thành James Shea, nhưng sự thiếu hụt nhân sự hàng thủ cùng bản lĩnh của Luton đã định đoạt trận đấu.

Đúng vào những phút bù giờ, Nahki Wells một lần nữa tỏa sáng để ấn định thắng lợi cho Luton ở chung kết EFL Trophy 2025/2026, giải đấu cúp dành cho các CLB từ League One, League Two và các đội học viện của các CLB Ngoại hạng Anh.