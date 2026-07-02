HLV tuyển Congo nhận tin cha qua đời sau trận thua Anh

HLV Sebastien Desabre sững sờ khi được báo tin cha qua đời trong buổi họp báo sau trận CHDC Congo thua Anh 1-2 tại World Cup 2026.

HLV Sebastien Desabre nhận tin cha qua đời trong buổi họp báo sau trận CH Congo thua Anh.

HLV Desabre nhận tin buồn ngay trong buổi họp báo sau trận CHDC Congo thua Anh 1-2 ở vòng 32 đội World Cup rạng sáng 2/7. Nhà cầm quân người Pháp đang trả lời truyền thông về thất bại của đội nhà thì nhân viên truyền thông của tuyển CH Congo ngắt lời để thông báo tin cha ông qua đời.

“Chúng tôi xin thông báo rằng HLV đã mất cha. Xin gửi lời chia buồn”, người này nói trước báo giới.

Desabre tỏ ra sững sờ khi nghe thông tin. Ông nhìn sang nhân viên truyền thông, nói lời cảm ơn rồi rời khỏi phòng họp báo.

Khoảnh khắc này khép lại đầy buồn bã hành trình đáng nhớ của CHDC Congo tại World Cup. Trước đó, đội bóng châu Phi thua Anh sau hai bàn thắng muộn của Harry Kane. CH Congo đã ở rất gần cơ hội tạo nên bất ngờ, nhưng không thể giữ được lợi thế trong những phút cuối.

Sau trận, Desabre chia sẻ đội bóng của ông thất vọng vì đã tin vào khả năng đi tiếp. Ông cho rằng CHDC Congo chơi tốt, nhưng phải trả giá khi để một trong những cầu thủ hay nhất thế giới ghi hai bàn ở cuối trận.

Dù dừng bước, CHDC Congo vẫn có kỳ World Cup mang tính lịch sử dưới thời Desabre. Nhà cầm quân 49 tuổi đưa đội tuyển trở lại World Cup sau 52 năm, đồng thời giúp họ ghi những bàn thắng đầu tiên, có chiến thắng đầu tiên và lần đầu góp mặt ở vòng knock-out.

Desabre cũng dành lời khen cho các học trò. Ông cho rằng các cầu thủ CHDC Congo đã thể hiện tinh thần đáng trân trọng và tích lũy nhiều kinh nghiệm khi đối đầu với những đội bóng lớn.