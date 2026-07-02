Rooney cảnh báo tuyển Anh sau trận thắng CH Congo

Wayne Rooney cho rằng tuyển Anh sẽ “gặp rắc rối lớn” nếu tiếp tục để lộ nhiều khoảng trống như trong trận thắng CH Congo.

Rooney lo ngại tuyển Anh sẽ trả giá nếu không khắc phục những khoảng trống ở tuyến giữa và hàng thủ.

Tuyển Anh giành quyền vào vòng 16 đội World Cup sau chiến thắng 2-1 trước CH Congo rạng sáng 2/7, nhưng màn trình diễn của thầy trò Thomas Tuchel không thuyết phục được Wayne Rooney.

Sau trận, cựu đội trưởng tuyển Anh bày tỏ nhiều lo ngại về cách đội bóng vận hành, đặc biệt ở khả năng phòng ngự khi mất bóng. Theo Rooney, “Tam sư” để lộ quá nhiều khoảng trống và có thể phải trả giá nếu gặp đối thủ mạnh hơn.

“Với tôi, có những mối lo rất lớn. Tất cả đều vui vì tuyển Anh đã đi tiếp, nhưng khi mất bóng, họ quá hở. Trước một đội mạnh hơn, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn nếu không giải quyết được điều đó”, Rooney nói trên BBC.

Rooney cũng chỉ ra vấn đề ở sự kết nối giữa hàng thủ và tuyến giữa. Ông cho rằng đội bóng của Tuchel thiếu liên kết, để xuất hiện nhiều khoảng trống ở khu trung tuyến. Đây là điểm khiến cựu tiền đạo Manchester United đặc biệt lo ngại.

“Không có sự kết nối, có những khoảng trống lớn ở giữa sân. Tuchel thật sự cần xem lại vấn đề đó, nếu không tuyển Anh sẽ bị loại”, Rooney nhấn mạnh.

Bên cạnh hệ thống phòng ngự, Rooney cũng đề cập đến màn trình diễn của các hậu vệ biên và Noni Madueke. Ông cho rằng tuyển Anh gặp khó ở nhiều vị trí, trong đó Djed Spence để lại nhiều lo lắng ở cánh phải.

Thầy trò Thomas Tuchel trải qua trận đấu thất vọng.

Rooney thậm chí cho rằng tuyển Anh lẽ ra nên gọi lại Kyle Walker sau khi Tino Livramento chấn thương. Theo ông, Walker vẫn đủ khả năng thi đấu cho đội tuyển và có thể giúp giải quyết vấn đề ở vị trí hậu vệ phải.

Dù chỉ trích màn trình diễn chung của tuyển Anh, Rooney vẫn dành lời khen cho Harry Kane. Đội trưởng tuyển Anh ghi cả hai bàn thắng muộn để giúp đội nhà lội ngược dòng. Rooney gọi Kane là “siêu sao của tuyển Anh” và nhấn mạnh tiền đạo này một lần nữa trở thành người hùng.

Tuyển Anh sẽ gặp Mexico ở vòng 16 đội tại Mexico City. Trước đối thủ chưa để thủng lưới bàn nào tại giải, những cảnh báo của Rooney cho thấy Tuchel còn nhiều việc phải xử lý nếu muốn đưa đội bóng tiến xa.