HLV Polking và Popov không muốn nhắc tới trọng tài

HLV Mano Polking và HLV Velizar Popov đều tỏ ra không hài lòng với những quyết định của trọng tài trong trận đấu giữa CAHN với Thể Công Viettel thuộc vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/26.

HLV Polking không muốn nói tới trọng tài.

HLV Polking thừa nhận thẻ đỏ là bước ngoặt khiến CAHN đánh mất lợi thế trong trận thua Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy tối 23/11. Tuy nhiên chiến lược gia người Brazil không muốn bàn nhiều về trọng tài.

"Mỗi người có công việc của mình. Tôi không muốn bàn về trọng tài. Họ có những quyết định mang tính bước ngoặt. Tình huống việt vị bị kiểm tra đến 8 phút, có thời điểm đối phương dừng bóng mà không được giải quyết thỏa đáng. Với tình huống của Hugo cuối trận, tôi chỉ muốn nói rằng trước đó có pha phạm lỗi với Quang Hải. Nếu không thổi thì có thể dẫn tới chấn thương nặng. Nhưng tôi không trách Thể Công Viettel. Họ đã làm tốt phần của họ", HLV Polking nói.

Trên sân Hàng Đẫy, hai đội trình diễn một trong những trận đấu căng thẳng nhất từ đầu mùa. CAHN sớm vươn lên dẫn trước, rồi bị gỡ hòa, trước khi tái lập lợi thế và lại bị san bằng ở cuối hiệp hai sau tình huống VAR can thiệp. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-2 sau 90 phút, buộc đôi bên bước vào loạt luân lưu nghẹt thở. Tại đây, CAHN thất bại 3-4, chính thức trở thành cựu vương Cúp Quốc gia.

"Hiệp một, chúng tôi có phần bế tắc. Sang hiệp hai, chúng tôi cải thiện, tạo được cơ hội rõ rệt và ghi bàn. Nhưng loạt luân lưu luôn đầy rủi ro dù chúng tôi đã tập luyện từ hôm qua. Giờ đội cần chuẩn bị cho những trận tiếp theo", HLV Polking chia sẻ thêm.

Ở chiều ngược lại, HLV Popov không giấu được sự hài lòng khi đội bóng áo lính đánh bại đội bóng mà ông gọi là mạnh nhất Việt Nam hiện tại. Nhà cầm quân người Bulgaria cũng là một trong hai người phải nhận thẻ đỏ ở cuối trận.

Nói về tình huống này, ông cho biết: "Tôi không muốn nói thêm về trọng tài. Về chiến thuật, chúng tôi đã làm tốt. Giữ được cường độ trước đội mạnh nhất Việt Nam là điều không hề dễ. Các cầu thủ của tôi đã làm tròn nhiệm vụ".

Ông nhấn mạnh: "Không may khi ngay các vòng đầu phải gặp Hà Nội và CAHN. Đây là hai trong ba, bốn đội mạnh nhất Việt Nam, may mắn chúng tôi đã vượt qua. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ và sẽ tiến lên từng trận một".