HLV Polking nói về 'trận cầu sinh tử' của CAHN

HLV Mano Polking khẳng định trận gặp Buriram United là sinh tử với CAHN trong việc tranh vé đi tiếp tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26.

HLV Polking quyết tâm cùng CAHN đả bại Buriram United.

Cả CAHN và Buriam United đều khởi đầu không như kỳ vọng ở giải đấu năm nay. Sau hai lượt trận, CAHN có 3 điểm, với Buriram là 2 điểm, chia nhau vị trí thứ 4 và 5 ở bảng A.

Việc chỉ có hai đội đầu bảng vào bán kết khiến cuộc đối đầu giữa hai đội mạnh nhất mùa giải trước trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Dù vậy, HLV Mano Polking khẳng định ông và các học trò không hề e ngại khi phải làm khách trên sân của nhà vô địch Thai.League.

“Chúng tôi không muốn trở thành đội phải trả giá ở trận này, chắc chắn Buriram United cũng vậy. Họ có 2 điểm, chúng tôi có 3 điểm, nên không đội nào muốn thất bại. Áp lực rất lớn cho cả hai, nhưng có lẽ họ chịu nhiều hơn vì được đá trên sân nhà và là ứng viên số một của giải đấu”, HLV Mano Polking chia sẻ trên trang chủ giải đấu.

Ở trận chung kết lượt về mùa giải 2024/25, CAHN để thua đối thủ ở loạt sút luân lưu. Nhớ lại trận đấu đó, chiến lược gia người Brazil nói: “Thất bại là ký ức mà tôi sẽ mang theo đến cuối đời. Tôi gặp Buriram United nhiều lần, tôi hiểu họ mạnh ra sao. Hiện tại, điều tôi nghĩ đến chỉ là điểm số. Nếu có thể gặp họ ở chung kết lần nữa thì tuyệt, nhưng kịch bản ấy giờ không còn. Đây đơn giản là một trận đấu cực khó và chúng tôi phải sẵn sàng”.

Ông nhận định, sức ép của việc tham dự nhiều đấu trường mùa này giúp CAHN trưởng thành nhanh hơn. Những trận quốc tế căng thẳng buộc đội bóng phải cải thiện nền tảng thể lực, cường độ thi đấu và tính tổ chức.

“Chúng tôi thích những trận đấu như thế này. Nó giúp chúng tôi mạnh lên. Tại V.League, CAHN đang tốt hơn kể từ khi tôi đến. Dù mật độ thi đấu dày và đội có vài chấn thương nhỏ nhưng toàn đội vẫn giữ được tinh thần chiến đấu. Trận gặp Buriram United sẽ là một trận quyết định”, ông nói.

Chuyến làm khách của CAHN trước Buriram United sẽ diễn ra lúc 19h ngày 3/12 trên sân Chang Arena.