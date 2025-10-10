HLV Malaysia lên tiếng sau trận thắng Lào

Giữa lúc bóng đá Malaysia chìm trong bê bối làm giả hồ sơ cầu thủ, HLV Peter Cklamovski vẫn giữ được sự điềm tĩnh và niềm tin vào các học trò.

HLV Peter Cklamovski vẫn điềm tỉnh trước những biến cố của bóng đá Malaysia.

Sau chiến thắng 3-0 trước Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 tối 9/10, chiến lược gia người Australia dành những lời đầy xúc động - không chỉ để bảo vệ đội bóng, mà còn để khẳng định phẩm giá của họ.

“Các chàng trai của chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp”, HLV Cklamovski nói sau trận. “Họ cống hiến hết mình để giành chiến thắng và thể hiện tinh thần thể thao đúng nghĩa. Nhưng tối nay, tôi thực sự cảm thông cho họ. Dù cố gắng che giấu thế nào, cảm giác ‘bị vô hiệu’ và việc không còn cơ hội tiến xa chắc chắn đang đè nặng lên tâm trí”.

FIFA tuyên bố Malaysia phạm tội làm giả giấy tờ nhập tịch, khiến bảy tuyển thủ bị cấm thi đấu và kết quả thắng Việt Nam 4-0 đang bị xem xét. Trong bối cảnh danh dự bị tổn hại nặng nề, màn trình diễn trước Lào - dù đối thủ yếu - vẫn mang nhiều ý nghĩa tinh thần hơn là chuyên môn.

HLV Cklamovski hiểu điều đó: “Tôi không muốn ở trong hoàn cảnh của các cầu thủ… nhưng họ vẫn ra sân, chiến đấu vì huy hiệu trên ngực áo. Điều đó xứng đáng được tôn trọng. Và với những người hâm mộ đã có mặt trên khán đài - họ chính là lý do chúng ta vẫn còn niềm tin”.

Chiến thắng không thể xóa đi nỗi nhục mà bóng đá Malaysia đang gánh, nhưng trong một đêm Vientiane mịt mù, ít nhất “Harimau Malaya” vẫn cho thấy họ chưa đánh mất lòng tự trọng - và vẫn còn biết chiến đấu cho danh dự của mình.