Đấu tuyển Việt Nam, Malaysia lột xác thế nào?

Trong danh sách 30 cầu thủ được Malaysia công bố thì có tới 18 cầu thủ nhập tịch. Những cái tên mới như Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces hay Jon Iranzabal đều từng thi đấu tại Nam Mỹ hoặc châu Âu, mang đến chất lượng khác biệt cho đội bóng của HLV Cklamovski.

Sự bổ sung này giúp tổng giá trị đội hình Malaysia trên trang Transfermarkt chạm mốc 14,63 triệu euro. Con số này cao gần gấp ba lần so với tuyển Việt Nam (5,93 triệu euro).

Không chỉ nhỉnh hơn về giá trị chuyển nhượng, tuyển Malaysia còn vượt trội về mặt thể hình. Chiều cao trung bình của “những chú hổ vàng” là 1,79 m, cao hơn 4 cm so với tuyển Việt Nam (1,75 m). Những cầu thủ như Garces (1,85 m), Davies (1,84 m) hay Figueiredo (1,83 m) là minh chứng cho ưu thế này, đặc biệt ở các tình huống bóng bổng và tranh chấp tay đôi.

Trên hàng công, hai cái tên đáng chú ý nhất mà Malaysia sở hữu là Joao Figueiredo và Rodrigo Holgado. Trong đó, Figueiredo ghi 7 bàn thắng cho Istanbul Basaksehir ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ mùa 2024/25. Còn Holgado ghi 8 bàn, 2 kiến tạo sau 22 lần ra sân cho America de Cali của ở giải VĐQG Colombia.

Bên cạnh đó, Machuca, Garces và Iranzabal cũng cho thấy khả năng đóng góp bàn thắng tốt. Đây là hàng công được đánh giá mạnh nhất từ trước đến nay trong lịch sử bóng đá Malaysia, không chỉ nhờ kỹ năng xử lý bóng tốt mà còn bởi khả năng không chiến, sút xa và phối hợp nhịp nhàng.

Thể hình, thể lực và hiệu suất ghi bàn là những yếu tố có thể định đoạt trận đấu, đặc biệt khi phải đối đầu với các đối thủ chơi pressing tầm cao hoặc có bài cố định bài bản. Với hệ thống chiến thuật rõ ràng dưới thời HLV Cklamovski, Malaysia sẽ tận dụng triệt để ưu thế này để áp đặt lối chơi trước Việt Nam.

HLV Cklamovski xây dựng Malaysia theo mô hình "position play" hiện đại, với sơ đồ 4-3-3 và yêu cầu sự cơ động cao từ cả ba tuyến. Điểm nổi bật trong triết lý của HLV người Australia là đặt hệ thống lên trên cá nhân.

“Chúng tôi không phụ thuộc vào cá nhân mà đặt yếu tố hệ thống lên hàng đầu. 11 người sẽ cùng nhau chiến đấu trong 96–97 phút để giành chiến thắng”, ông khẳng định tại họp báo trước trận đấu.

Trước một Malaysia “lột xác” toàn diện, hàng thủ tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực. Làm thế nào để hóa giải bộ ba Holgado – Figueiredo – Machuca sẽ là câu hỏi lớn dành cho ông Kim Sang-sik. Đặc biệt khi Malaysia có lợi thế sân nhà Bukit Jalil và đang ở trạng thái tinh thần cao nhất.

Tuyển Malaysia của năm 2025 không còn là một tập thể dễ bị tổn thương. Với tuyển Việt Nam, đây chính là bài kiểm tra khó nhất kể từ sau ASEAN Cup 2024.

