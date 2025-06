HLV tuyển Malaysia muốn tạo nên lịch sử trước tuyển Việt Nam

“Chúng tôi luôn nhập cuộc với tinh thần cao nhất. Việc chưa thắng Việt Nam trong hơn 10 năm không phải là điều khiến chúng tôi sợ hãi, mà là thử thách để vượt qua. Chúng tôi muốn tạo nên lịch sử, và đó là cơ hội phía trước. Chúng tôi sẽ cố gắng”, HLV Peter Cklamovski nói trong họp báo trước trận đấu với tuyển Việt Nam.

Trong vòng 1 thập kỷ qua, tuyển Malaysia chưa từng thắng tuyển Việt Nam trong những lần đối đầu trực tiếp. Chính vì thế, việc được thi đấu trên sân nhà, lại có sự hỗ trợ rất lớn từ nhóm các cầu thủ nhập tịch, “những chú hổ vàng” muốn “phá dớp” để làm nên lịch sử là điều dễ hiểu.

Thầy trò HLV Peter Cklamovski đã hội quân từ 19/5, sớm hơn 10 ngày so với tuyển Việt Nam. Họ có 2 trận giao hữu với Cape Verde để lắp ráp đội hình cũng như chiến thuật. Trước sự thể hiện của các học trò, HLV Peter Cklamovski tỏ ra khá hài lòng và hướng tới trận đấu chính thức với tuyển Việt Nam.

“Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu quan trọng ngày mai và rất háo hức được ra sân để làm người hâm mộ Malaysia tự hào. Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi rất hài lòng với tinh thần và sự cống hiến của các cầu thủ cũng như ban huấn luyện. Dù có nhiều ồn ào, đồn đoán trên mạng xã hội nhưng điều quan trọng là chúng ta vẫn còn một trận đấu rất đáng chú ý phía trước. Tôi rất ấn tượng với các cầu thủ và mong được chứng kiến họ thể hiện bản lĩnh”, HLV Peter Cklamovski nói tiếp .

“Chúng tôi đã trải qua các giai đoạn chuẩn bị về thể lực, chiến thuật, đến các trận giao hữu. Về mặt thể lực, các cầu thủ đã có sự cải thiện, nhất là khi nhiều cầu thủ vừa trải qua kỳ nghỉ. Họ trở lại với thể trạng ổn định nhờ giữ kỷ luật cá nhân. Đội ngũ y tế và chuyên gia hiệu suất cũng góp công lớn. Chúng tôi đang xây dựng một tập thể hướng tới đẳng cấp thế giới. Còn nhiều việc phải làm, nhưng đến thời điểm này, tôi thực sự hài lòng”, ông khép lại.

Tuyển Malaysia có hai trận đấu giao hữu với Cape Verde trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam. Trận đầu tiên hôm 29/5, Malaysia hòa đối thủ 1-1 và thua 0-3 ở trận giao hữu hôm 3/6. Theo nhận xét của HLV Peter Cklamovski, các cầu thủ mới hòa nhập tốt, không khí tập luyện tích cực, chỉ số thể lực liên tục cải thiện.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.