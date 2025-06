Châu Ngọc Quang khen Cao Pendant Quang Vinh

“Quang Vinh là một cầu thủ mới nhưng khi tập luyện và sinh hoạt thì tôi thấy cậu ấy là một người rất vui vẻ hòa đồng và hòa nhập rất tốt với đội”, Châu Ngọc Quang nói về Cao Pendant Quang Vinh.

Hậu vệ của CAHN là tân binh của tuyển Việt Nam trong lần hội quân này. Trong các buổi tập, Quang Vinh hòa nhập nhanh với các đồng đội. Anh có thể trò chuyện thoải mái với Tiến Linh, Tuấn Hải, Văn Vĩ… Trong buổi tập chiều 7/6, Quang Vinh cùng Ngọc Quang khoác vai, trò chuyện thân thiết, tranh luận về chiều cao của cả hai.

Chiều 8/6, tuyển Việt Nam có buổi tập thứ 3 tại Malaysia. Châu Ngọc Quang cho biết toàn đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chuyên môn. Trong đó, việc phân tích các cầu thủ nhập tịch của đội bạn cũng đã được tiến hành.

“HLV Kim Sang-sik cho cả đội phân tích về phân tích về các cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Với cá nhân tôi thì họ đều là những cầu thủ rất là tốt và chất lượng. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam luôn sẵn sàng thi đấu”, cầu thủ sinh năm 1996 chia sẻ.

Tuy phải thi đấu dưới sức ép của khoảng 88.000 khán giả ở sân Bukit Jalil, cầu thủ của HAGL và các đồng đội không cho rằng đây là sức ép lớn. Theo Ngọc Quang, tuyển Việt Nam đang rất thoải mái và nỗ lực chuẩn bị cho trận đấu chính thức vào ngày 10/6.

“Từ khi tập trung cho đến bây giờ cả đội đang có tinh thần thoải mái và đã sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ở một sân có sức chứa rất lớn, tuy nhiên đây không phải điều gì quá áp lực. Tuyển Việt Nam sẽ cố gắng cho trận đấu”, Ngọc Quang khép lại.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.