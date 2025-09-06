HLV Luis Enrique phẫu thuật khẩn cấp

Huấn luyện viên trưởng của PSG gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang đạp xe vào hôm qua (5/9).

Theo thông tin từ PSG, nhà cầm quân 55 tuổi đã bị ngã trong lúc đạp xe và được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Kết quả chẩn đoán cho thấy ông bị gãy xương đòn và phải trải qua ca phẫu thuật để điều trị. May mắn thay, ngoài chấn thương này Enrique không gặp thêm tổn thương nghiêm trọng nào khác.

Luis Enrique vốn nổi tiếng là người đam mê thể thao, đặc biệt là đạp xe đường dài. Ông thường xuyên tham gia các giải đua thử thách, trong đó có chặng đua 700 km kéo dài 8 ngày ở Nam Phi vào tháng 3/2023. Tuy nhiên, cũng chính niềm đam mê này đã khiến ông đối mặt với không ít rủi ro. Hiện chưa rõ nguyên nhân tai nạn xuất phát từ va chạm với phương tiện khác hay do Enrique tự ngã.

Luis Enrique thi đấu vào năm 2023.

Về sự nghiệp huấn luyện, Enrique đang trải qua giai đoạn rực rỡ cùng PSG. Ở mùa giải trước, ông vừa cùng đội bóng thủ đô giành cú ăn 5 lịch sử, đáng chú ý nhất là chức vô địch Champions League sau chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Inter Milan ở Munich. Dù sau đó PSG thất bại trước Chelsea trong trận chung kết Club World Cup, thành công tại châu Âu đã giúp Enrique khẳng định vị thế của mình.

Bước sang mùa giải 2025/26, PSG tiếp tục khởi đầu mạnh mẽ với 3 chiến thắng liên tiếp, gần nhất là trận thắng 6-3 trước Toulouse. Cuối tuần tới, đội bóng sẽ tiếp đón Lens tại Parc des Princes, nhưng khả năng Enrique trực tiếp chỉ đạo vẫn còn bỏ ngỏ tùy thuộc vào tiến trình hồi phục sau phẫu thuật.