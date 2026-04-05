HLV Lucescu tiên lượng xấu

HLV Mircea Lucescu rơi vào hôn mê, gia đình gấp rút có mặt khi tình trạng đang dần chuyển biến xấu.

HLV trưởng tuyển Romania nguy kịch sau cơn đột quỵ.

Bóng đá châu Âu đang hướng sự chú ý về Mircea Lucescu khi chiến lược gia kỳ cựu rơi vào tình trạng nguy kịch sau cơn đau tim.

Nhà cầm quân 80 tuổi hiện rơi vào trạng thái hôn mê, trong bối cảnh các báo cáo từ Romania cho biết tiên lượng rất xấu và ông có thể chỉ còn sống được vài ngày.

Chỉ ít ngày trước, Lucescu còn giữ cương vị HLV trưởng tuyển Romania trong . Ông buộc phải rời vị trí sau khi đổ gục trong một cuộc họp, sau trận thua 0-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ thuộc bán kết play-off World Cup 2026. Trước đó, ông phải điều trị chứng rối loạn nhịp tim nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu từ Bệnh viện Đại học Bucharest, tình trạng của Lucescu từng được đánh giá là "ổn định". Tuy nhiên, diễn biến sau đó xấu đi nhanh chóng. Dù từng trải qua ca phẫu thuật tim và được đặt stent để cải thiện lưu thông máu, sức khỏe của ông không tiến triển tích cực.

Gia đình Lucescu lập tức có mặt bên cạnh. Vợ ông cùng cháu gái túc trực tại bệnh viện. Đáng chú ý, Razvan Lucescu, con trai ông và là HLV của PAOK, đã rời đội ngay trước trận derby với Panathinaikos để trở về Romania.

Ông Mihai Stoichita, Giám đốc Kỹ thuật tuyển Romania, cũng đến thăm nhưng không thể trò chuyện với Lucescu. Ông cho biết chỉ có thể ngồi cạnh trong im lặng, khi người đồng nghiệp không còn phản ứng.

Lucescu là một trong những HLV giàu kinh nghiệm bậc nhất châu Âu, từng dẫn dắt nhiều CLB lớn như Inter Milan, Galatasaray hay Besiktas. Ông có nhiều giai đoạn gắn bó với tuyển Romania và từng làm việc tại Dynamo Kyiv.

