HLV Lampard vỡ mộng bất bại

Rạng sáng 1/11, tại vòng 13 Championship, Wrexham hạ Coventry với tỷ số 3-2 để chấm dứt chuỗi bất bại của đội đầu bảng.

Coventry của Lampard ôm hận trước Wrexham.

Trên sân Wrexham, Kieffer Moore ghi cú hat-trick hoàn hảo để giúp đội chủ nhà lội ngược dòng, đồng thời khiến Coventry City tan mộng bất bại. Trước vòng này, trong hệ thống các giải VĐQG của bóng đá Anh, Frank Lampard và các học trò là tập thể duy nhất còn lại chưa thua từ đầu mùa.

Ephron Mason-Clark đưa đội bóng của HLV Lampard vượt lên dẫn trước vào giữa hiệp một. Nhưng chỉ trong 23 phút của hiệp hai, Moore ghi liền ba bàn giúp Wrexham giành chiến thắng ấn tượng nhất từ đầu mùa. Tatsuhiro Sakamoto gỡ lại 2-3 ở phút 88, mang lại hy vọng muộn màng cho Coventry, nhưng đội khách không thể tìm được bàn gỡ hòa.

Giấc mộng về việc duy trì kỷ lục bất bại của Coventry chính thức kết thúc. Thất bại này không khiến Coventry City mất ngôi dẫn đầu Championship, khi họ vẫn hơn đội thứ hai Middlesbrough 3 điểm. Tuy nhiên, đó là hồi chuông cảnh báo cho Lampard và các học trò.

Trước đó, ở vòng 12 Championship, Coventry có chiến thắng 3-1 trước Watford. Họ chạm mốc 34 bàn sau 12 trận, thành tích chưa đội nào đạt được kể từ mùa 1965/66 của Wolves ở giải hạng Nhì. Ngoài ra, Coventry cũng duy trì mạch thắng 6 trận liên tiếp ở Championship.

Thầy trò Lampard sẽ đi vào lịch sử nếu lập kỷ lục 7 trận thắng liên tiếp. Song, trận thua trên sân Wrexham khiến tham vọng này bị chặn đứng. Dẫu sao, Lampard và các học trò cũng đang có khởi đầu mùa giải ấn tượng.

Mùa trước, Lampard giúp Coventry cán đích ở vị trí thứ 5 nhưng thất bại trong vòng play-off thăng hạng. Bước sang mùa 2025/26, chiến lược gia 47 tuổi đặt mục tiêu giành suất thăng hạng trực tiếp lên Premier League.