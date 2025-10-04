HLV Lampard tạo hiện tượng

HLV Frank Lampard đưa Coventry City từ một đội bóng đối mặt nguy cơ xuống hạng mùa trước, trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch Championship chỉ trong vòng 10 tháng.

Lampard có khởi đầu mùa giải mới ấn tượng cùng Coventry.

Sau khi kết thúc loạt trận giữa tuần của vòng 8 Championship, Coventry City tiếp đà thăng hoa khi hạ gục Millwall tới 4-0 ngay trên sân đối thủ. Đội bóng có biệt danh "Sky Blues" trình diễn một lối chơi đầy cảm hứng ở mùa giải 2025/26, khiến người hâm mộ không khỏi thán phục.

Sau 8 trận, Coventry City giành được 16 điểm (thắng 4 hòa 4), tạm xếp thứ hai trên BXH. Họ là một trong hai đội chưa thua tại Championship từ đầu mùa. Dù Middlesbrough - đội bất bại khác của giải đấu - dẫn đầu bảng xếp hạng với 18 điểm, nhiều bằng chứng cho thấy Coventry mới là đội bóng hay nhất Championship hiện tại.

Coventry ghi tới 22 bàn thắng sau 8 trận, nhiều hơn 8 bàn so với đội có hàng công tốt thứ hai tại giải. Chân sút chủ lực của họ, Haji Wright dẫn đầu danh sách vua phá lưới Championship với 8 bàn, trong khi một cầu thủ khác của Coventry, Milan van Ewijk cũng dẫn đầu danh sách kiến tạo với 5 đường chuyền thành bàn.

Thủ môn Carl Rushworth có 4 trận giữ sạch lưới, thành tích tốt nhất giải. Coventry tung ra 137 cú sút trong 8 trận, nhiều hơn 21 lần so với bất kỳ đội bóng nào khác. Họ cũng có 43 cú sút trúng đích - cao nhất giải.

Đội bóng của HLV Lampard đang thi đấu rất hay.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Coventry City từ đầu mùa đạt 17,3, vượt xa đội có chỉ số tốt thứ hai là Southampton (13,3). Lampard được đánh giá cao vì từ đầu hè, CLB thậm chí không chi tiêu quá nhiều ở thị trường chuyển nhượng.

Thành công của Lampard chủ yếu dựa trên việc khai thác tối đa tiềm năng của các cầu thủ hiện có. Với lối chơi tấn công bùng nổ và sự ổn định trên mọi tuyến, "Sky Blues" đang cho thấy họ là ứng viên hàng đầu cho suất lên Premier League mùa tới.

Khi Lampard tiếp quản Coventry vào tháng 11/2024, đội bóng chỉ đứng thứ 17 tại Championship. Đến cuối mùa 2024/25, Coventry kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5 một cách đáng kinh ngạc.

Nếu giúp Coventry lên chơi ở Premier League vào cuối mùa, Lampard sẽ giải "cơn khát" kéo dài 25 năm của CLB, kể từ khi họ bị xuống hạng vào năm 2001.

