HLV Ishii bị sa thải vì mâu thuẫn với công thần?

Quyết định loại hai trụ cột Theerathon Bunmathan và Teerasil Dangda, dù cả hai đều đang có phong độ cao, được cho là nguyên nhân khiến HLV Masatada Ishii bị sa thải.

Thái Lan gây bất ngờ khi sa thải HLV Masatada Ishii.

Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FA) quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Masatada Ishii vào chiều 21/10. Theo truyền thông Thái Lan, chiến lược gia người Nhật Bản bị sa thải đột ngột vì nhiều lý do.

Một là thành tích của "Voi chiến" ở vòng loại Asian Cup 2027 chưa đáp ứng kỳ vọng, dù có hai chiến thắng quan trọng trước Đài Loan (Trung Quốc) để làm sống lại hy vọng đi tiếp ở vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, tuyển Thái Lan trước đó thua Turkmenistan và chật vật vượt qua Sri Lanka.

Quyết định sa thải HLV Ishii cũng được đưa ra trong bối cảnh FAT bất mãn với chiến lược xây dựng đội hình của HLV người Nhật Bản, đặc biệt là việc loại bỏ các cầu thủ kỳ cựu như Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan khỏi các trận đấu quan trọng.

Trong nỗ lực trẻ hóa đội tuyển, Ishii đã loại hai trụ cột giàu kinh nghiệm kể trên nhưng vẫn triệu tập một số cầu thủ trên 30 tuổi khác, như Chanathip hay Suphan Thongsong. Quyết định này gây tranh cãi lớn, với nhiều ý kiến cho rằng đội tuyển Thái Lan thiếu sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Trước loạt trận tháng 10, huyền thoại bóng đá Thái Lan Piyapong Pue-on công khai chỉ trích chiến lược của Ishii, nhấn mạnh rằng việc không sử dụng các cầu thủ kỳ cựu là một sai lầm nghiêm trọng. Nhiều cổ động viên và giới chuyên môn trên mạng xã hội cũng bày tỏ sự thất vọng, dù một số ý kiến ủng hộ hướng đi dài hạn của Ishii, cho rằng việc trẻ hóa đội hình là cần thiết để chuẩn bị cho tương lai.

Tuy nhiên, áp lực từ những kết quả không như ý đã khiến FAT quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Ishii. Hiện tại, FAT gấp rút tìm kiếm một nhà cầm quân mới để dẫn dắt đội tuyển Thái Lan trong chặng đường sắp tới.